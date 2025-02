Bari, inaugurata nuova area giochi di via Cosenza al San Paolo. Scaramuzzi: "Un tassello del più grande mosaico di interventi su aree verdi e ludiche"

BARI - È stata inaugurata questa mattina la nuova area ludica di via Cosenza, nel quartiere San Paolo, alla presenza dell’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi, della presidente del Municipio III Luisa Verdoscia, del consigliere comunale Antonio Bozzo, dei consiglieri delle commissioni municipali “Politiche sociali e culturali” e “Politiche urbane, ambientali e dello sviluppo economico” Umberto Carli, Andrea Caradonna, Raffaella Altamura e Giuseppe Catalano. All’inaugurazione hanno partecipato anche due classi di seconda elementare del plesso Petrignani dell’istituto comprensivo Falcone Borsellino, che utilizzeranno l’area vicina alla scuola per svolgere lezioni all’aperto e giocare.La nuova area giochi di via Cosenza è il risultato di un intervento di riqualificazione finanziato con un importo di 27mila euro grazie ai fondi destinati alla manutenzione dell’arredo urbano e delle attrezzature ludiche 2023. I lavori hanno riguardato la sostituzione del gioco a torre esistente con torre “smart” con pannello inclusivo sul modello del “gioco dell’oca”, la sostituzione della vecchia altalena con altalena con seggiolino inclusivo “orsy” e tavoletta, l’installazione di una nuova altalena con sedile “nido”’ inclusivo e di un gioco bilico inclusivo, la realizzazione della pavimentazione antitrauma con gomma colata.“Questo è un tassello del grande mosaico di interventi che ci stanno consentendo in tutta la città e in modo capillare di riqualificare piazze, giardini, slarghi sottoutilizzati o degradati, trasformati in playground e aree attrezzate da restituire ai cittadini - ha spiegato l’assessore Scaramuzzi - . I lavori di questo tipo che abbiamo progettato e completato sono davvero tanti. Solo per citare il Municipio III, sono stati investiti negli ultimi tre anni quasi un milione di euro per la riqualificazione del giardino Sabba, del parco Giovanni Paolo II attrezzato anche con area fitness e tavoli per gli scacchi, sono rinati l’area giochi di via De Ribeira e il giardino di via Ricchioni, abbiamo arricchito il lungomare IX Maggio di San Girolamo con le giostrine e realizzato il nuovo giardino di via Fiore con arredi e giochi. Donare ai bambini spazi riqualificati è anche un’azione educativa, perché i più piccoli imparano a prendersene cura, un obiettivo dell’amministrazione suggerito dal nome stesso del mio assessorato”.“L’area giochi di via Cosenza è stata consegnata finalmente in una veste rinnovata, funzionale e accessibile, ai bambini e alle bambine del quartiere San Paolo - ha commentato la presidente Verdoscia -. Seguiranno ora gli interventi di restyling sulle aree ludiche di via Carlo Massa e di via Salvatore Tramonte, i cui lavori sono finanziati dagli stessi fondi destinati alle manutenzione degli arredi urbani. Tocca adesso al quartiere e a noi tutti prenderci cura degli spazi riqualificati, affinché siano protetti da assurdi atti vandalici. Appena qualche giorno fa abbiamo assistito alla distruzione ingiusta e ingiustificabile delle porte e delle reti del campo da calcio in viale delle Regioni, proprio mentre inauguravamo il nuovo impianto di illuminazione. Per fortuna la maggioranza dei cittadini del Municipio III, che mi onoro di rappresentare, ha reagito con indignazione. Continueremo a impegnarci insieme per la tutela, la cura e la valorizzazione del bene pubblico e del benessere dei nostri bambini”.