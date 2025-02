Costa Crociere apre le prenotazioni per il Giro del Mondo 2027

GENOVA – Costa Crociere ha aperto le prenotazioni per il Giro del Mondo edizione 2027. A bordo di Costa Deliziosa, gli ospiti potranno vivere un’esperienza di 139 giorni con partenza il 25 Novembre 2026 da Savona e arrivo il 12 Aprile 2027, attraversando 5 continenti, 29 paesi e 47 destinazioni, in un viaggio indimenticabile e scali presso le destinazioni più affascinanti del pianeta.Costa è stata tra le prime compagnie a proporre questo viaggio eccezionale, sin dagli anni Settanta, e per l’edizione 2027 del suo Giro del Mondo ha disegnato un itinerario davvero speciale alla scoperta di destinazioni inedite, tra le quali Half Moon Cay alle Bahamas l’isola privata in esclusiva per gli ospiti Costa, le città più iconiche della East e West Coast degli Stati Uniti, le isole Hawaii, Tahiti, Fiji, Australia, Giappone, Singapore e altre destinazioni tra il Sud Est Asiatico e l’Africa.Oltre all’itinerario completo di 139 giorni da Savona, in questa edizione 2027 è possibile usufruire anche di una ulteriore opportunità di prenotazione per la crociera di 100 Giorni con imbarco a San Francisco, raggiungibile con voli dai principali aeroporti e che include quindi le destinazioni tra Oceania, Asia e Africa fino al termine della crociera a Savona.“Con il Giro del Mondo 2027 vogliamo offrire un'esperienza davvero unica e indimenticabile, che combini l’esplorazione di luoghi iconici con la proposta di destinazioni esclusive, alcune delle quali mai toccate prima dai nostri itinerari. Con questa edizione, vogliamo ridefinire e innovare il concetto di viaggio intorno al mondo, offrendo un’esperienza irripetibile per chi sogna un’avventura straordinaria e l’opportunità di scoprire il mondo con la qualità e l’ospitalità che contraddistinguono Costa Crociere.", ha dichiarato Luigi Stefanelli, Vice President Worldwide Sales di Costa Crociere.Costa Deliziosa circumnavigherà il globo verso ovest, per vivere un’esperienza degna dei migliori romanzi d’avventura. Diversi capitoli di infinite avventure da vivere a bordo come a terra, con Tour di più giorni per scoprire mete uniche e memorabili.In Nord America, la East Coast di New York e Miami e poi l’atmosfera della West Coast con soste lunghe a San Francisco, San Diego e Los Angeles, dove si vivrà uno spettacolare Capodanno e la possibilità intraprendere Tour Overland in elicottero alla scoperta del Gran Canyon e Las Vegas.Navigando poi verso incantevoli arcipelaghi e isole del Pacifico, le Hawaii, con soste a Maui e Oahu e poi attraverso l’Oceania, con tappe in Australia (Cairns e Sydney) e Nuova Caledonia, e proseguire nel cuore dell’Asia, con le futuristiche città del Giappone (in questa edizione è disponibile anche il Tour Overland di 5 giorni per visitare Tokio, Kyoto, Nagasaki, Hakone e Monte Fuji) e poi verso Hong Kong e Singapore e il fascino esotico del Vietnam.Dopo aver esplorato le Maldive, la nave solcherà l’Oceano Indiano, approdando anche in Sudafrica, dove gli ospiti potranno vivere l’emozione di un safari a Port Elizabeth, prima di rientrare nel Mediterraneo, concludendo così un viaggio epico circumnavigando la costa occidentale dell’Africa in direzione nord, Costa Deliziosa regalerà ai suoi ospiti il piacere e il ricordo indelebile di un’avventura degna dei migliori romanzi d’esplorazione.L’edizione 2027 del Giro del Mondo con Costa Deliziosa vede numerosi overnight/ soste lunghe più giorni nei porti delle molteplici destinazioni incluse, per potersi godere ancora più intensamente mete iconiche come New York, Miami (Port Everglades), Los Angeles, San Francisco, Sydney, Tokio.Costa Deliziosa, gioello della flotta Costa è un inno al comfort, al relax, al divertimento e all'attenzione ai dettagli per offrire agli ospiti un’esperienza a bordo di grande comfort: con i suoi arredi e le decorazioni in vetro di Murano, i ponti all'aperto dai nomi floreali, le cabine eleganti e luminose, l’affascinante e romantico Sunset Bar per aperitivi con vista sul mare sarà possibile vivere un’esperienza di viaggio unica anche grazie alla proposta di intrattenimento a tema, con spettacoli e show di danza e musica dal vivo per serate sempre diverse.Tra le numerose peculiarità di Costa Deliziosa poi l’offerta gastronomica, davvero eccezionale con un’ampia varietà di opzioni culinarie per soddisfare tutti i gusti: buffet e ristoranti tematici per assaporare le ricette della tradizione o sperimentare piatti internazionali e una raffinata proposta gourmet per festeggiare momenti speciali; bar a tema dove rilassarsi con un aperitivo o un cocktail. Ogni giorno a bordo è un’opportunità per scoprire nuovi sapori e goderti un’esperienza culinaria unica.Le prenotazioni per il Giro del Mondo 2027 a bordo di Costa Deliziosa sono ora disponibili presso tutte le agenzie di viaggio e sul sito ufficiale di Costa Crociere www.costacrociere.it . Una nuova opportunità per gli appassionati che va quindi ad affiancarsi al Giro del Mondo edizione 2026 in partenza il 21 novembre 2025 da Trieste, per il quale è ancora possibile prenotare le poche cabine disponibili.