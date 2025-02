'Costruiamo insieme le politiche della notte': aperte a Bari le iscrizioni al terzo incontro su sicurezza, legalità e welfare

Il percorso prevede sei incontri pubblici fino alla fine di marzo, attraverso i quali l’amministrazione intende raccogliere idee, spunti, istanze, per elaborare insieme alla città il primo “Piano per le politiche della notte di Bari”. I primi due incontri si sono concentrati sui temi di ‘cultura e creatività’, con l’appuntamento dello scorso 19 febbraio alla presenza dell’assessora Paola Romano, e sulla ‘mobilità’, focus della discussione di ieri, con la partecipazione dell’assessore Domenico Scaramuzzi. Il prossimo appuntamento è in calendario mercoledì 5 marzo: i cittadini che vogliano essere parte attiva e offrire il loro contributo alla discussione su ‘sicurezza, legalità e welfare’, possono iscriversi ed eventualmente proporre argomenti seguendo le indicazioni sul sito www.baridinotte.it e compilando questo form “Bari negli ultimi anni ha visto crescere in modo esponenziale le presenze di residenti, pendolari e turisti, che attraversano la città di notte e chiedono di farlo in serenità - spiega l’assessora Palone - . La notte non è solo divertimento, ma anche sicurezza, inclusione e benessere. Le parole d’ordine che guidano le nostre azioni sono prevenzione e formazione. Prevenire, per esempio, i rischi legati all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte ai più giovani, magari itineranti e concentrate nelle ore serali proprio nei luoghi più frequentati. E formazione del nostro personale, affinché sia preparato a gestire le situazioni più delicate non solo con competenza, ma anche con umanità. Con questo incontro vogliamo raccogliere suggerimenti e idee sulle ulteriori iniziative da potere mettere in campo per rendere Bari ancora più accogliente e rassicurante, con la collaborazione di tutti”.“Nel buio della notte si muovono tanti ‘invisibili’, dalle persone senza fissa dimora ai lavoratori e le lavoratrici che garantiscono servizi essenziali - commenta l’assessora Vaccarella -. Con questo tavolo vogliamo accendere le luci della città sulla notte di Bari, per lanciare, ancora una volta, messaggi di non violenza e vicinanza a chi rischia di rimanere nell’ombra. Sono numerosi i servizi già messi in campo dal Comune di Bari, dal Pronto Intervento Sociale ai dormitori, supportati dalla presenza in strada, di notte, di tantissime associazioni e volontari. Dal confronto, però, può nascere una nuova rete di buone pratiche partecipate e condivise”.“Fare antimafia sociale significa impegnarsi nella prevenzione, elaborare politiche di informazione e promozione di un’idea di divertimento sicuro e responsabile, in un contesto favorevole alla diffusione della cultura della legalità e dell’inclusione sociale e che rifiuti ogni possibile condizionamento da infiltrazioni criminose - aggiunge l’assessore Grasso -. Le amministrazioni locali hanno il compito di garantire il rispetto delle regole, provando a intercettare i bisogni e i desideri dei più giovani nei loro spazi e coi loro tempi. Ecco perché vogliamo moltiplicare i luoghi e le occasioni di aggregazione positiva nelle ore serali, rivolgendoci anche alle scuole, agli oratori, alle associazioni, alle comunità e ai comitati di quartiere”.Mercoledì 5 marzo - “Notte vivibile a Bari: sicurezza, legalità e welfare” con Carla Palone (assessora alla Vivibilità urbana), Nicola Grasso (assessore alla Legalità), Elisabetta Vaccarella (assessora al Welfare)Mercoledì 12 marzo - “Notte sostenibile a Bari: strategie per salvaguardare l’ambiente e l’igiene urbana” con Elda Perlino (assessora al Clima e alla Transizione ecologica)Mercoledì 19 marzo - “Vetrine accese di notte a Bari” con Pietro Petruzzelli (assessore allo Sviluppo locale)Mercoledì 26 marzo - “La notte si rinnova: rigenerazione urbana e nuovi spazi di aggregazione” con Giovanna Iacovone (vicesindaca e assessora alla Rigenerazione urbana).