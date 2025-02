Bari, Volontari Plastic Free e Gruppo Picca ripuliscono il giardino “Riccardo Cucciolla”: appuntamento domenica 2 marzo ore 10

BARI - Una domenica all’insegna della natura e del rispetto dell’ambiente. Plastic Free torna a ripulire angoli della città di Bari con i suoi volontari, questa volta pronti a far splendere il giardino “Riccardo Cucciolla”. L’appuntamento del clean up è per domenica 2 marzo alle ore 10 in via Caldarola angolo via Archimede, nel quartiere Japigia. Volontari, cittadini e un gruppo di dipendenti del Gruppo Picca, che supporta l’evento, si armeranno di guanti e sacchetti per rimuovere i rifiuti presenti nel parchetto e restituirlo alla città pulito e confortevole.“Il giardino Riccardo Cucciolla merita di essere pulito e usufruibile da tutti. Per questo domenica aspettiamo tutti coloro che vorranno dedicare parte del loro tempo rendere questo parco più bello, liberandolo dalla spazzatura e dai rifiuti in ogni angolo – dichiarano i referenti Plastic Free della Città di Bari, Davide Santacroce, Gabriele Carofiglio, Silvana Mitolo, Antonella Marchitto e Gianmarco Catacchio – Grazie al supporto del Gruppo Picca e dei suoi dipendenti, e insieme a volontari e cittadini, restituiremo alla città uno spazio in cui i baresi potranno tornare a goderne, passeggiando e rilassandosi”.Dal 2019, Plastic Free Onlus è impegnata nel contrastare l’inquinamento da plastica attraverso sensibilizzazioni e pulizie ambientali. Un impegno che ha coinvolto la Città di Bari che, per la prima volta, è riuscita ad ottenere il riconoscimento di Comune Plastic Free 2025: il premio a forma di tartaruga che testimonia l’impegno ambientale sul territorio cittadino sarà ritirato sabato 8 marzo nell’evento nazionale al Teatro Mediterraneo di Napoli.“Siamo ben felici di lavorare al fianco di onlus come Plastic Free che salvaguarda la conservazione della bellezza, vivibilità e rigenerazione urbana, augurandoci di contribuire ad incoraggiare la diffusione del senso civico e la responsabilità di ogni cittadino nel contribuire alla crescita civile delle città. In particolare, per la città di Bari – dichiarano Domenico e Renato Picca, alla guida con il padre e fondatore Angelo del Gruppo Picca, realtà consolidata del territorio operante nel settore automotive da oltre 45 anni con nove sedi presenti tra Puglia e Basilicata – Con circa trenta nostri collaboratori saremo presenti alla pulizia ambientale del giardino Riccardo Cucciolla: un gesto d’amore per il nostro territorio che siamo felici di sostenere”.All’iniziativa parteciperanno anche le associazioni 2 Hands Bitonto, Ikemana Surf and Skate, I Custodi della Bellezza, Stella Maris e Tavolo Laudato Sì Arcidiocesi Bari-Bitonto e potrà beneficiare, come di consueto, del prezioso supporto logistico di AMIU Bari nello smaltimento dei rifiuti raccolti. L’evento è patrocinato dal Comune di Bari, dall’Assessorato al Clima, alla Transizione Ecologica e all’Ambiente e dalla Commissione Politiche Giovanili ed Educative, Culture, Turismo e Sport.La partecipazione è aperta a tutti, previa registrazione gratuita sulla pagina eventi del sito www.plasticfreeonlus.it