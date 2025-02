Creazzo, la piccola travolta da un Suv non ce l'ha fatta: indagato per omicidio stradale il conducente ubriaco

VICENZA - Non ce l'ha fatta la bambina di 10 anni che domenica 16 febbraio era stata investita da un Suv a Creazzo, in provincia di Vicenza. La piccola è morta questa mattina all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era ricoverata in gravissime condizioni.

L’incidente

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di domenica, quando la bambina si trovava sul marciapiede insieme al padre e al fratellino. Improvvisamente, un Suv è piombato su di loro: il veicolo è uscito dalla carreggiata e ha travolto la piccola, ferendo il fratello a una mano mentre il padre è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, che hanno tentato di stabilizzare la bambina prima di trasferirla d’urgenza nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ospedale San Bortolo. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate e, nonostante gli sforzi dei medici, il suo cuore ha smesso di battere questa mattina.

Indagato il conducente del Suv

Alla guida del veicolo c’era un uomo di 50 anni, residente nel Vicentino. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della Compagnia di Valdagno, il conducente avrebbe perso il controllo del Suv, che è finito sul marciapiede travolgendo la bambina. Gli accertamenti hanno rivelato che l’uomo guidava in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito dalla legge.

La Procura della Repubblica di Vicenza ha aperto un’inchiesta e il 50enne è ora indagato per omicidio stradale. La tragedia ha scosso profondamente la comunità di Creazzo, dove la famiglia della piccola era molto conosciuta.