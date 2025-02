De Santis (Pd): “Chiediamo al governo di sbloccare le risorse a favore delle prestazioni essenziali alle persone con disabilità gravissima”

BARI - "Il PD Puglia si unisce alla nota del presidente Emiliano e alla richiesta dei parlamentari pugliesi di prorogare i trasferimenti delle somme a valere sul Fondo FNA per garantire le programmazioni regionali per l’annualità 2025 a tutela della continuità assistenziale, specialmente per persone con disabilità gravissima. È indispensabile assicurare gli interventi già programmati e attuati nell’anno 2024 utilizzando le risorse stanziate nel bilancio dello Stato a titolo di FNA 2025. Questo stallo ha provocato l’interruzione di prestazioni essenziali erogate anche in favore dei caregiver familiari delle persone con gravissima disabilità. Gravissimo e inaccettabile che l’incapacità di programmazione del Governo ricada sempre sulle fasce più deboli". Così in una nota il segretario del PD Puglia Domenico De Santis.