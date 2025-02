Francavilla Fontana, progetto di cohousing nella ex scuola di via Parri

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Ultimi ritocchi all’ex scuola di via Parri dove prenderà il via un innovativo progetto di cohousing. - Ultimi ritocchi all’ex scuola di via Parri dove prenderà il via un innovativo progetto di cohousing.





"L’ex scuola di via Parri – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – sino a 2 anni fa versava in completo stato di abbandono. Grazie alla rigenerazione urbana del quartiere San Lorenzo abbiamo voluto recuperare e rifunzionalizzare questo luogo con un progetto di co-housing, il primo nella nostra Città, che consentirà ad alcune famiglie di trovare un alloggio e progettare un percorso di vita. Un laboratorio di inclusione sociale capace di fornire servizi innovativi con un market solidale e spazi di coworking".





Le opere, finanziate con 1,9 milioni di euro nell’ambito della Rigenerazione Urbana 3.0, hanno consentito la trasformazione dell’edificio di 3600 mq in un piccolo condominio solidale composto da 11 unità abitative che saranno utilizzate nella forma del cohousing, ossia caratterizzate dalla condivisione di ampi spazi comuni. A questi si aggiungono locali dedicati al lavoro, uffici da destinare al coworking, laboratori e un market solidale. Il cohousing, sperimentato inizialmente nel nord Europa, punta alla dimensione sociale dell’abitare. Gli occupanti degli alloggi, oltre alle aree loro assegnate, dovranno condividere spazi come, ad esempio, la cucina e la zona relax. Questa dimensione comunitaria può favorire la formazione di legami e stili di vita più sostenibili per affrontare la quotidianità, dalla spesa alla cura delle necessità dei più fragili.





"Da questo luogo abbandonato – prosegue l’Assessora ai lavori pubblici Annalisa Toma – sta prendendo vita un progetto di rinascita che abbraccia il sociale e lo sviluppo del quartiere. Si tratta di un intervento complesso, partito con il consolidamento strutturale dell’immobile, che ci ha consentito di ricavare 11 alloggi che abbiamo ammobiliato e che presto potranno accogliere famiglie. Siamo alle battute conclusive. Nei prossimi giorni saranno effettuati gli ultimi collaudi e la struttura potrà essere consegnata all’Ambito Territoriale Br3 per l’avvio del servizio".





Il progetto prevedeva la ristrutturazione, l’efficientamento energetico, l’installazione di nuovi impianti, il miglioramento strutturale, la realizzazione di nuove opere murarie per la distribuzione degli spazi, nuovi servizi igienici e infissi, dotazione degli arredi.





"La rinascita della ex scuola di via Parri – conclude l’Assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi – sposa alla perfezione il concetto di rigenerazione urbana che non riguarda solo un ripensamento dello spazio, ma una sua ridefinizione per venire incontro alle esigenze delle persone. Il cohousing apre nuove prospettive anche nell’ottica delle politiche abitative. Ad oggi la dotazione di immobili di edilizia residenziale pubblica non è sufficiente. Per questa ragione avviare nuovi percorsi è sicuramente un passo importante per affrontare in maniera innovativa questa problematica".





La rigenerazione urbana, per la cui realizzazione l’Amministrazione Comunale ha ottenuto un finanziamento regionale di 3,5 milioni di euro, prevedeva, oltre al recupero dell’ex scuola di via Parri, il miglioramento della sicurezza del quartiere con un nuovo impianto di videosorveglianza e un potenziamento della viabilità con la creazione di una nuova rotatoria, un ampio spartitraffico, attraversamenti pedonali rialzati, marciapiedi, una pista ciclabile, un nuovo impianto di pubblica illuminazione e un dog park.