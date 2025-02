Deputati Pd Puglia: "Bellomo aziona macchina del fango per paura di perdere ancora"

BARI - "Di solito la paura fa dire cose stupide. E, infatti, la paura di perdere l’ennesima elezione spinge l’Onorevole Bellomo a dire sciocchezze inaudite." Così Marco Lacarra, Ubaldo Pagano e Claudio Stefanazzi, deputati pugliesi del Partito Democratico, attaccano frontalmente il deputato Bellomo, accusandolo di portare avanti una campagna di denigrazione senza fondamento.

"Bellomo ha tutta la nostra umana comprensione. Dev’essere stato frustrante recitare la parte della comparsa in ogni elezione territoriale degli ultimi vent’anni. La frustrazione però, per quanto profonda, non può portare a quanto sta accadendo da ormai un anno: la becera e gratuita denigrazione dell’avversario. Se il collega scrivesse meno comunicati e ascoltasse di più i baresi, capirebbe che questi continui e infondati attacchi lo hanno ormai fatto sprofondare nel ridicolo."

I deputati dem sottolineano inoltre come Bellomo abbia già tentato di screditare il centrosinistra in occasione delle elezioni comunali di Bari, strategia che però non avrebbe portato risultati. "Ieri l’obiettivo erano le elezioni di Bari e hanno provato a inondare di fango il centrosinistra. Perse quelle elezioni (come di consueto), guardano alle prossime regionali e tentano di colpire Decaro in qualità di potenziale candidato. La verità è che sono alla canna del gas. Inventano un’accusa al giorno perché non hanno altri mezzi per trionfare con gli strumenti della democrazia."

Infine, concludono: "Ma alla fine saranno i pugliesi, col loro voto, a derubricare queste calunnie a ciò che sono davvero: sciocchezze dette per paura di fare un’altra magrissima figura."