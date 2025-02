Tapiro d’Oro a Bresh per il disastro tecnico Rai durante il duetto con De André

SANREMO - Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Bresh, vittima di problemi tecnici durante la sua esibizione con Cristiano De André nella serata duetti e cover del Festival di Sanremo.

L’esibizione è stata compromessa da diversi inconvenienti tecnici: prima il microfono di Bresh è rimasto muto, costringendo Carlo Conti a interrompere e far ripartire la performance. Poi, la ricevente di Cristiano De André si è sganciata, richiedendo l’intervento di un tecnico in diretta per evitare ulteriori problemi. Infine, poco prima della chiusura della serata, Conti ha concesso al duo una terza esibizione, finalmente priva di intoppi.

Nonostante le difficoltà, Bresh ha preso l’accaduto con filosofia: «Alla fine siamo stati contenti lo stesso e la gente l’ha capito. Ricevere il Tapiro è un onore e un sogno, lo dedico anche a Cristiano».

Il servizio completo andrà in onda questa sera su Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35).