Divertimento, mascotte e attenzione al sociale nel “Cartoon Carnival Show”

BARI - Sabato 1 e domenica 2 marzo nell’auditorium Santa Fara di Bari, farà tappa il “Cartoon Carnival Show” uno spettacolo itinerante con la partecipazione di venti mascotte dei cartoni animati, tanto amate dai più giovani, presentato da Valentina Nadine, che tra divertimento e risate proporrà anche momenti di riflessione contro il bullismo.Peppa Pig, Topolino e Minnie, Bing, Pinocchio, Olaf, Gattoboy, Jeko e Gufetta dei Pjmask, i cagnolini della Paw Patrol, i Minions, Elsa e Anna, Lady bug, Masha e Orso, Le Lol, Spiderman e tanti altri ancora si alterneranno sul palco seguendo una narrazione che coinvolgerà i presenti rendendoli parte integrante dello show, che in ogni appuntamento risulta essere diverso dagli altri.“Mettiamo in scena una grande festa – ha affermato la presentatrice – nella quale le mascotte si avvicendano proponendo giochi e balli, ognuno legato al proprio personaggio. Ad esempio, con Bing organizziamo il nascondino, mentre con Topolino facciamo la marcia. Con altri invece faremo dei giochi che coinvolgeranno tutti”.Il “Cartoon Carnival Show”, organizzato da Perris Entertainment società operante dal 1995, proporrà 5 spettacoli nei due giorni, sabato alle 17 e alle 18:30; domenica alle 11:30, alle 17 e alle 18:30. La due giorni sarà incentrata sul carnevale e il pubblico sarà chiamato a partecipare vestito a maschera. Durante ognuno degli appuntamenti saranno premiate le 3 maschere più belle e divertenti. Tra risate e divertimento troveranno spazio anche messaggi con finalità sociale, in particolar modo quelli legati al contrasto al bullismo.“In ogni appuntamento dedichiamo degli sketch legati al sociale – ha spiegato Valentina Nadine – per sensibilizzare i bambini a tematiche che riguardano loro. In questo caso sarà il bullismo, che affronteremo partendo dalla presenza un po’ fastidiosa dei Minions. Faremo capire ai presenti la diversità e quanto sia importante l’inclusione”.: 3496638901