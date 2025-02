Donna arrestata a Spinazzola per tentata estorsione ai danni del Vice Presidente della Provincia BAT

SPINAZZOLA - Una giovane donna originaria di Spinazzola è stata arrestata con l'accusa di tentata estorsione nei confronti dell'Avvocato Pasquale Di Noia, Vice Presidente della Provincia BAT e Consigliere comunale di Spinazzola. Il provvedimento cautelare è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, su richiesta della Procura della Repubblica di Trani.L'ordinanza è stata eseguita nella mattinata di martedì 25 febbraio dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Trani. L'indagine, condotta dai militari sotto il coordinamento della Procura, ha avuto origine dall'attentato incendiario avvenuto il 29 dicembre 2024 a Spinazzola, ai danni dell'Avv. Di Noia. Le investigazioni hanno permesso di raccogliere gravi indizi a carico della donna, accusata di aver agito in concorso con il compagno, un 40enne pregiudicato di Cerignola (FG).Secondo quanto emerso dalle indagini, la donna, venuta a conoscenza del proprio coinvolgimento nella vicenda, avrebbe preteso da Di Noia la somma di mille euro, sostenendo di dover affrontare spese legali per difendersi dalle accuse a suo carico. La richiesta di denaro sarebbe stata accompagnata da gravi minacce e intimidazioni.Il Procuratore della Repubblica ha evidenziato l'accuratezza e la rapidità delle indagini, sottolineando il ruolo fondamentale delle intercettazioni telefoniche, che hanno permesso di raccogliere prove determinanti nel corso di oltre 45 giorni di investigazioni.L'arrestata è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Trani, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Si precisa che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. A seguito dell'esecuzione della misura cautelare, la donna sarà sottoposta all'interrogatorio di garanzia, nel quale potrà difendersi dalle accuse contestate. La sua eventuale colpevolezza potrà essere accertata solo in sede di processo, nel pieno rispetto del contraddittorio tra le parti.