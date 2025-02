Storica impresa dell'Empoli: elimina la Juventus ai rigori e vola in semifinale di Coppa Italia!

Juventus fb



Con questa vittoria, l'Empoli affronterà il Bologna in semifinale, mentre l'altra sfida vedrà contrapposte Inter e Milan. Per la Juventus di Thiago Motta, si tratta di un'altra delusione stagionale, dopo l'eliminazione dalla Champions League. Nonostante le numerose occasioni create, i bianconeri non sono riusciti a concretizzare il vantaggio, portando la sfida ai calci di rigore. Dal dischetto, gli errori di Dusan Vlahovic, che ha calciato alto, e di Kenan Yildiz, il cui tiro è stato parato dal portiere Devis Vasquez, sono risultati decisivi. L'Empoli, invece, è stato impeccabile dagli undici metri, con realizzazioni di Christian Kouamé, Liberato Cacace e Luca Marianucci.Con questa vittoria, l'Empoli affronterà il Bologna in semifinale, mentre l'altra sfida vedrà contrapposte Inter e Milan. Per la Juventus di Thiago Motta, si tratta di un'altra delusione stagionale, dopo l'eliminazione dalla Champions League.

TORINO - In una serata storica per l'Empoli, la squadra toscana ha eliminato la Juventus ai calci di rigore, accedendo per la prima volta alle semifinali di Coppa Italia. Dopo l'1-1 dei tempi regolamentari, l'Empoli si è imposto 5-3 nella lotteria dei rigori.La partita, disputata all'Allianz Stadium di Torino, ha visto l'Empoli passare in vantaggio al 24° minuto con un potente tiro da fuori area di Youssef Maleh. La Juventus ha trovato il pareggio al 66° minuto grazie a una splendida azione personale di Khéphren Thuram, che ha infilato il portiere avversario da posizione defilata.