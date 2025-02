Eccellenza: prima sconfitta del Barletta

NICOLA ZUCCARO - Clamoroso al "Puttilli" dove nella gara di recupero della trentesima giornata dell'Eccellenza 2024-2025, giocata nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio, il Bisceglie ha interrotto l'imbattibilità del Barletta. All'80' Aguilera per i nerazzurri, oltre a segnare la rete che decreta la prima sconfitta dei biancorossi nel relativo campionato, rinvia alle prossime giornate anche la festa per la promozione diretta del Barletta in Serie D. Il primo ko stagionale non compromette il primato del Barletta che, al comando con 76 punti, è atteso dal Polimnia nella gara di cartello della trentaduesima giornata in programma alle ore 15:00 di domenica 23 febbraio 2025.