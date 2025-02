Enogastronomia e natura carte vincenti per Lesina: scatta la scintilla con i buyer

MILANO - L’offerta esperienziale di Lesina Laguna di Puglia risponde alla forte domanda di turismo naturalistico ed enogastronomico alla BIT. È il segmento più richiesto dai buyer italiani ed esteri incontrati dall’Associazione di Promozione Sociale che riunisce operatori del settore extra alberghiero e della ristorazione.Lesina Laguna di Puglia torna dai B2B di Milano con una valigia piena di nuovi contatti. Dal cuore del Vecchio Continente al Nord Europa fino al Sud America, l’Aps ha gettato le basi per future collaborazioni e instaurato relazioni che potrebbero favorire l’arrivo di turisti stranieri interessati a un turismo responsabile e sostenibile, immerso nella natura, e alla scoperta dei prodotti tipici e dei piatti della tradizione del territorio.Sono i principali trend riscontrati dall’Associazione Lesina Laguna di Puglia che ha incontrato buyer provenienti da Norvegia, Danimarca, Finlandia, Lettonia, Svezia, Argentina, Croazia e Francia, ma anche dalla Toscana e dall’Emilia Romagna. Al primo appuntamento, è scattata la scintilla.Per il secondo anno consecutivo, l’associazione nata nel 2023, era presente nello stand allestito da Pugliapromozione nel complesso fieristico di Fiera Milano Rho.“Il bilancio è più che positivo - afferma il presidente Antonio Specchiulli -. Abbiamo aperto nuovi canali in una delle principali piattaforme di business del settore turistico. I nostri pacchetti hanno conquistato i tour operator perché racchiudono l’identità e l’autenticità del territorio. Abbiamo centrato il nostro obiettivo: valorizzare il prezioso patrimonio naturalistico di Lesina”.L’Associazione Lesina Laguna di Puglia propone gite in barca sul lago, bike tour, escursioni a cavallo, trekking nella natura, o passeggiate nel centro storico alla scoperta della cucina e delle tradizioni locali.Il network si rivolge a tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza di viaggio immersiva e unica in una laguna incastonata nel Parco nazionale del Gargano, separata dal mare da dune sabbiose e incontaminate.“L’Argentina è molto interessata al prodotto Puglia – aggiunge la vice presidente Ester Fracasso -. Dalla Toscana e dall’Emilia Romagna, invece, sono interessati soprattutto a tour enogastronomici di gruppo. La nostra proposta ha incontrato i gusti e la richiesta dei buyer italiani e stranieri. Il nostro territorio, del resto, rappresenta la meta ideale per un turismo naturalistico ed enogastronomico, senza tralasciare il patrimonio storico-culturale”.All’Associazione Lesina Laguna di Puglia aderiscono A.J. B&B; Agriturismo Masseria Cannella; Al Vecchio Fontanile B&B; Casalexina B&B; Affittacamere Da Rocco; Incanto B&B; La Felicità B&B; Liù Palazzo Ducale B&B; B&B L’isola Aer; B&B Poesia; A Casa Di Nené; Ristorante Bistrò; Ristorante La Terrazza Sfizi e Tramonti; Lake Café – Seafood Bar; Ristorante La Bodeguita del Lago.