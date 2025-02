Recital Lirico a Palazzo Pesce: un evento di grande musica e talento

MOLA DI BARI - Domenica 16 febbraio 2025 alle ore 20:00, la Sala Etrusca di Palazzo Pesce ospiterà il Recital lirico dei vincitori del premio L’Atelier delle Arti e Ritratti del Concorso Valerio Gentile. Protagonisti della serata saranno il soprano Juliette Chauvet e il baritono Gianpiero Dellegrazie, accompagnati al pianoforte dal Maestro Vincenzo Cicchelli.

Un concerto premio realizzato in collaborazione con Ritratti Festival, nato dal sostegno che entrambe le realtà riservano alla formazione delle nuove generazioni di professionisti della musica.

Juliette Chauvet, soprano francese, ha già calcato palcoscenici di prestigio in Europa e negli Stati Uniti, mentre Gianpiero Dellegrazie vanta una carriera ricca di ruoli rossiniani e donizettiani in teatri italiani ed esteri. Al pianoforte, il Maestro Vincenzo Cicchelli, che da oltre vent’anni si dedica all’accompagnamento del canto lirico e alla divulgazione del repertorio per voce e pianoforte.

Un evento imperdibile per gli amanti della lirica e della grande musica, in un’atmosfera unica e suggestiva nella storica dimora di Palazzo Pesce.