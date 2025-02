Foggia, da centonove/novantasei un laboratorio di lettura per riflettere sul bullismo

FOGGIA - Un laboratorio di lettura per riflettere e sensibilizzare la comunità sul tema del bullismo e del cyberbullismo. Sarà il momento di letture condivise attraverso pagine di libri, brani di poesie, testi di canzoni o stralci di film al centro del nuovo appuntamento dei “Venerdì in Bottega” in programma venerdì 7 febbraio 2025 a Foggia alle ore 17.30 negli spazi della bottega “centonove/novantasei”. Libri, sapori, laboratori che hanno la finalità di favorire la conoscenza di autori/autrici, degustare prodotti del territorio, capire che l’inclusione sociale di chi vive in fragilità passa anche attraverso il lavoro, le relazioni, le nuove possibilità. Protagonisti dell’iniziativa saranno gli ospiti della Casa per la vita Brecciolosa di San Marco la Catola, la struttura residenziale socio-sanitaria gestita dalla cooperativa sociale Sicura srl, che accoglie, in via temporanea o permanente, persone con problematiche psico-sociali e psichiatriche uscite dal circuito psichiatrico riabilitativo-residenziale.Saranno loro, infatti, ad animare il laboratorio di lettura soffermandosi sui temi scelti, anche in relazione al fatto che il 7 febbraio si celebra la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita nel 2017 su iniziativa del Miur nell’ambito del Piano nazionale per la prevenzione di questi fenomeni nella scuola. Con gli ospiti di Casa per la Vita Brecciolosa dialogheranno gli scout del Noviziato del Foggia 1 Agesci, della parrocchia San Michele. Chiunque può partecipare all’iniziativa condividendo un testo utile alla riflessione sui temi della serata.Al termine della presentazione è prevista anche la degustazione dei taralli “Volìo” che coinvolgono gli ospiti di Casa per la Vita Brecciolosa in tutto il processo di realizzazione presso il Panificio Briciole di Bontà di Santalucia Francesco & C di San Marco la Catola ed etichettatura delle confezioni, quale occasione per favorire inclusione sociale, lavorativa e acquisizione di nuove competenze. I “Venerdì in Bottega” si inseriscono nel programma di eventi culturali e sociali organizzati da “centonove/novantasei”, la bottega che vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre/ la rete di imprese per animare il territorio e favorire occasioni di incontro, riflessione e confronto.