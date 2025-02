Furto dei defibrillatori a Palese: denuncia e appello alla restituzione

BARI - Un inquietante episodio di furto ha scosso la comunità di Palese, quando due defibrillatori, fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini, sono stati sottratti da due punti cruciali del territorio. Il vicepresidente dell’associazione Fratres, Antonio Ranieri, ha lanciato un appello pubblico sui social per informare il territorio dell’accaduto e chiedere la restituzione immediata dei dispositivi. Il post di denuncia inizia con un avvertimento: "Comunichiamo al territorio che è proibito sentirsi male in queste ore." Una dichiarazione che, seppur ironica, esprime il grave rischio che corre la comunità a causa della sottrazione dei defibrillatori.

I dispositivi erano stati posizionati per la salvaguardia della salute dei residenti presso la Parrocchia San Michele Arcangelo e la farmacia Dott. Negro, donati proprio nel 2023 dall'associazione Fratres. Un gesto di solidarietà che ora si trova compromesso dal furto avvenuto nel primo pomeriggio di domenica 2 febbraio. I due defibrillatori, che erano accessibili a tutti in caso di emergenza, sono stati rubati in un intervallo di tempo ridottissimo, a distanza di meno di un'ora l'uno dall'altro.

Nel suo post, Ranieri ha sottolineato l’importanza di questi dispositivi, che sono vitali in caso di arresto cardiaco e la loro mancanza rappresenta un grave pericolo per la collettività. L'associazione, inoltre, ha fatto sapere che le forze dell’ordine sono già al lavoro per risalire agli autori del furto, grazie anche all'aiuto delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'uomo responsabile del crimine.

Il vicepresidente di Fratres ha concluso il suo post facendo un appello alla restituzione dei defibrillatori e ha informato che sono in corso indagini da parte degli organi competenti. "Si invita chi li ha sottratti alla restituzione nel più breve tempo possibile," si legge nel messaggio. La speranza è che, nonostante il furto, la comunità possa ritrovare quanto prima i dispositivi cruciali per la sicurezza di tutti.