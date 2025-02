Giochi del Mediterraneo 2026: Taranto al lavoro per garantire la migliore accoglienza

TARANTO - Taranto si prepara ad accogliere i Giochi del Mediterraneo 2026, un evento di grande rilevanza internazionale che vedrà la partecipazione di migliaia di atleti e spettatori. Già nominata "Città Europea dello Sport" per il 2024, la città ionica punta a rafforzare la propria capacità ricettiva per garantire un’accoglienza all’altezza dell’occasione.

A tal fine, l’Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha avviato un confronto con gli stakeholder del settore turistico e ricettivo. Un primo importante incontro si è svolto ieri pomeriggio presso la Direzione Sviluppo Economico del Comune, alla presenza del vicesindaco Gianni Azzaro, dell’assessore Angelica Lussoso e del direttore generale del Comitato organizzatore dei Giochi, Carlo Molfetta.

Obiettivo: garantire posti letto per oltre 150mila visitatori

Secondo le stime del Comitato organizzatore, nelle due settimane di competizioni arriveranno a Taranto tra le 150mila e le 200mila persone, con un picco di presenze previsto per la cerimonia di apertura. Per questo, è fondamentale stabilire quanti posti letto saranno disponibili e quali strutture potranno garantire l’accoglienza necessaria.

Nel corso della riunione, il direttore generale Carlo Molfetta ha evidenziato l’urgenza di raccogliere dati precisi in tempi brevi, non solo per la gestione delle prenotazioni durante i Giochi, ma anche per ospitare i membri e i funzionari del Comitato organizzatore, che inizieranno a soggiornare in città già dai prossimi mesi fino alla conclusione dell’evento.

Gli operatori del settore alberghiero ed extralberghiero hanno espresso la loro disponibilità e si sono impegnati a fornire, entro dieci giorni, un quadro dettagliato dell’offerta ricettiva disponibile. È stata inoltre annunciata l’introduzione di una tariffazione univoca, che garantirà prezzi equi a parità di categoria durante i Giochi.

Parcheggi e trasporti: soluzioni in fase di definizione

Durante l’incontro si è discusso anche di mobilità e logistica, temi fondamentali per garantire un’esperienza efficiente e piacevole ai visitatori.

Per i parcheggi , si stanno valutando soluzioni alternative, come l’utilizzo dell’area dell’ex Stazione Torpediniere , per creare spazi adeguati per auto e pullman.

, si stanno valutando soluzioni alternative, come l’utilizzo dell’area dell’ex , per creare spazi adeguati per auto e pullman. Sul fronte dei trasporti pubblici, è previsto un incremento di mezzi e corse, per agevolare gli spostamenti di turisti e atleti tra le sedi delle gare e le strutture ricettive.

Prossimi passi

Le parti si sono date appuntamento per il mese di maggio, quando verranno forniti ulteriori aggiornamenti sull’organizzazione dell’accoglienza. Taranto continua così il suo percorso verso un evento che segnerà un’importante tappa nella sua crescita internazionale, confermandosi una città pronta ad ospitare grandi manifestazioni sportive.