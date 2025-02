Monterosso, riflessioni sulla ricerca di se stessi nel brano ''In un'altra città''

Monterosso, duo indie pop formato da Pierpaolo e Chiara, pubblicano il video del nuovo singolo “In un’altra città” feat. Nelson (Digital Noises) estratto dall'EP ‘’Casa’’. Il brano racconta di un viaggio emotivo che risuona profondamente con chiunque abbia vissuto l’esperienza di allontanarsi dalla propria casa in cerca di un futuro migliore. Con il suo sound coinvolgente e un testo ricco di introspezione, la canzone esplora la tensione tra ambizione e le difficoltà emotive di chi si trova a ricostruire la propria vita lontano dalle radici.

“In un’altra città” è stato scritto e prodotto dal duo Pierpaolo e Chiara che, con questo singolo, intendono dare voce a un tema universale e contemporaneo. La canzone esplora l’emozione di sentirsi “sospesi” tra il passato e il futuro, in un luogo che non è mai stato davvero casa, ma che diventa l’unico possibile punto di riferimento. Con una narrazione autentica e un sound ricco di emozioni, i Monterosso offrono un brano che non solo racconta una storia, ma invita anche a riflettere sul proprio senso di appartenenza e sulla ricerca di se stessi.

“In un’altra città” nasce da un’esperienza che molti giovani di oggi conoscono bene: la migrazione verso il Nord per studio o per lavoro. Si parla della difficoltà di integrarsi in un contesto sconosciuto e della sensazione di vivere come “turisti” in una realtà che non sembra mai davvero nostra. Il brano tocca temi universali come il desiderio di stabilità affettiva e la lotta per rimanere a galla in un mondo che impone cambiamenti costanti, fisici ed emotivi. La città diventa il palcoscenico di un viaggio interiore, una nuova vita che, sebbene ricca di sfide, porta inevitabilmente a una trasformazione profonda dell’animo umano.