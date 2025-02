Giochi del Mediterraneo, in Regione la riunione di coordinamento per le opere finanziate dai fondi FSC per la città di Taranto

BARI - Si è svolto in Regione Puglia un incontro di coordinamento per i cantieri dei Giochi del Mediterraneo finanziati con le schede FSC. Dopo aver incontrato i quattro comuni della provincia, è stata la volta della città di Taranto.All’incontro hanno partecipato il Comune, rappresentato dal Sindaco e dagli uffici tecnici, l’agenzia regionale Asset con il DG Sannicandro, i tecnici della struttura del Commissario straordinario per i Giochi e i rappresentanti della Regione Puglia, guidati dal Capo di Gabinetto prof Catalano insieme con i consiglieri del Presidente Mattia Giorno e Cosimo Borraccino. L’incontro ha riguardato le due schede FSC con interventi già finanziati per la realizzazione del parcheggio multipiano e la viabilità di servizio per il centro nautico presso la stazione ex Torpediniere e la palestra polifunzionale del quartiere Paolo VI, entrambi per circa 12 milioni di euro. Durante la riunione si è discusso dello stato dei progetti, la cui parte iniziale per entrambi gli interventi è stata già prodotta dagli uffici di Asset, e di chi dovrà occuparsi dei relativi cantieri.“I due interventi rappresentano due azioni importanti volute fortemente dal Presidente Emiliano, per confermare la vicinanza della Regione ai Giochi e l’impegno affinché tutte le opere che erano state previste originariamente vengano realizzate, incluse quelle dei comuni della provincia”, sostiene il Consigliere Giorno.“La palestra e il parcheggio saranno importanti perché da un lato coinvolgono un quartiere periferico che altrimenti sarebbe escluso, dall’altro aiutano allo sviluppo del centro nautico e con il parcheggio multipiano alleggeriscono la pressione dei posti auto al borgo. La Regione continua con i fatti il suo impegno iniziato anni fa per Taranto e i suoi cittadini”, conclude il consigliere.