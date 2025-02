Maltempo in Puglia: allerta gialla per rischio idrogeologico sui bacini del Lato e del Lenne

BARI - La Protezione Civile ha diramato un'allerta meteo per la giornata di venerdì 7 febbraio 2025, a partire dalle ore 08:00 e per le successive 12-16 ore, a causa di condizioni meteorologiche avverse che interesseranno la regione Puglia.Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici della regione, con accumuli generalmente deboli ma localmente moderati. Sul resto del territorio, le precipitazioni saranno più isolate, ma potranno comunque manifestarsi sotto forma di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli.A causa delle condizioni atmosferiche previste, è stata emessa un'allerta gialla per rischio idrogeologico sulle aree dei bacini del Lato e del Lenne.Si raccomanda prudenza, in particolare nelle zone soggette a rischio idrogeologico, e di seguire gli aggiornamenti della Protezione Civile per eventuali ulteriori avvisi o cambiamenti nelle condizioni meteorologiche.