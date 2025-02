Il Cerignola travolge la Turris 5-1 nella 27ª giornata di Serie C

FRANCESCO LOIACONO - Il Cerignola ha ottenuto una netta vittoria per 5-1 contro la Turris allo stadio "Monterisi", consolidando la propria leadership nel girone C di Serie C.

Primo tempo scoppiettante

La partita si sblocca già al 10’, quando Salvemini porta in vantaggio il Cerignola con un tocco di destro su assist di D’Andrea. Passano appena due minuti e i padroni di casa raddoppiano: stavolta è D’Andrea a trovare la rete con una splendida girata al volo di sinistro su cross dello stesso Salvemini. Al 20’ Tascone sfiora il terzo gol, ma non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 31’ la Turris si rende pericolosa con Armiento, che sfiora la rete. Il Cerignola però dilaga nel finale di frazione: al 40’ Achik firma il 3-0 con un rasoterra preciso, mentre al 42’ Salvemini trova la doppietta personale con un sinistro su assist di Paolucci. Al 45’ D’Andrea sfiora addirittura il quinto gol prima dell’intervallo.

Secondo tempo: gestione e ultima rete

Nella ripresa, al 3’, Russo spreca una buona occasione per il Cerignola. All’11’ la Turris trova il gol della bandiera con Giannone, autore di un pregevole pallonetto di destro. I campani provano a rientrare in partita, ma al 25’ Giannone calcia fuori di sinistro da buona posizione. Un minuto dopo, Sainz Maza ha l’occasione per il 5-1, ma sbaglia di testa. Nel recupero, al 91’, il Cerignola chiude definitivamente i conti con Santarcangelo, che insacca a porta vuota su assist di Sainz Maza.

Grazie a questa vittoria, il Cerignola si conferma primo in classifica con 54 punti, mentre la Turris resta penultima con soli 6 punti.