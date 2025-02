Il Cerignola trionfa sul Catania: 2-0 al "Monterisi"

FRANCESCO LOIACONO - Il Cerignola ottiene una vittoria importante contro il Catania con un secco 2-0 nella venticinquesima giornata del girone C di Serie C. La squadra pugliese si conferma in testa alla classifica con 48 punti, mentre il Catania resta settimo con 35 punti, a pari merito con Picerno e Trapani.

Nel primo tempo, al 14' Visentin del Cerignola sfiora il gol di testa senza riuscire a schiacciare in porta. Al 22' D'Andrea degli ofantini si avvicina alla rete, ma senza successo. Il Catania risponde al 32' con Dalmonte, che sfiora il gol. Al 43' Paolucci per poco non riesce a sbloccare il risultato per i padroni di casa.

Nella ripresa, il Cerignola passa in vantaggio al 15' con Salvemini, che di testa insacca su un preciso cross di Achik. Al 19' D'Andrea non concretizza una buona occasione per il raddoppio. Al 24' Capomaggio segna il secondo gol con un destro preciso su assist di Tascone. Il Cerignola continua a premere e al 28' Salvemini sfiora la terza rete.

Con questa vittoria, il Cerignola consolida il suo primato in classifica, confermando il suo ottimo momento di forma con la terza vittoria consecutiva. Il Catania, invece, dovrà cercare di riscattarsi nelle prossime giornate per rimanere nella lotta per i playoff.