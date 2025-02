'Il commercio si veste di donna': calendario delle iniziative del Municipio II per celebrare la Giornata internazionale dei diritti delle donne

BARI - Reading, musica e arte itineranti, una mostra fotografica nei negozi. Dal 3 al 9 marzo la commissione Cultura del Municipio II, presieduta da Alessandra Abbatescianni, in collaborazione con la presidente del Municipio Alessandra Lopez, promuove l’iniziativa “Il commercio si veste di donna”.La rassegna, in continuità con le edizioni precedenti, si propone di creare una rete di commercianti del territorio per animare strade e piazze con attività culturali in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne. L’obiettivo è sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del ruolo della donna nella società, sulla parità di genere e sul contrasto a ogni forma di discriminazione e violenza.Fulcro dell’iniziativa è la rassegna culturale BookArt, ideata da Cinzia Cognetti e Piero Meli, rispettivamente curatrice letteraria e curatore artistico. Grazie al loro contributo, offerto a titolo gratuito per il Municipio, il programma prevede una serie di eventi culturali diffusi, ospitati dagli esercizi commerciali che hanno aderito con entusiasmo al progetto, rispondendo a un avviso pubblico.La sinergia tra commercianti e artisti ha dato vita al calendario 2025, ricco di appuntamenti, tutti a ingresso libero, che celebrano l’arte e la cultura al femminile attraverso mostre, esposizioni fotografiche, reading e presentazioni di libri. In particolare, sono in programma dieci presentazioni letterarie e artistiche con la partecipazione di autrici, poetesse e artiste, e una mostra fotografica diffusa che accompagnerà il pubblico lungo le strade della città.Nella giornata di sabato 8 marzo, poi, appuntamento con l’evento itinerante “Note e parole per Lei: un omaggio alle donne”: una violinista dedicherà melodie e frasi alle donne che transiteranno lungo viale Papa Giovanni XXIII.“L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione culturale e sociale, volto a rendere omaggio al talento e al contributo delle donne in ogni ambito - spiegano la presidente del Municipio II Alessandra Lopez e la presidente della commissione municipale Cultura Alessandra Abbatescianni -. Il commercio si veste di donna vuole essere un’occasione di riflessione, ma anche di condivisione e celebrazione, per ribadire con forza l’importanza della cultura come strumento di crescita e cambiamento. Ringraziamo i curatori, le associazioni, i commercianti, gli artisti e tutte le realtà che hanno contribuito a creare, anche per questa quarta edizione, una sinergia, una vera e propria rete sul territorio per lanciare un importante messaggio di sensibilizzazione, quanto mai urgente e attuale, in linea con la mission che il Municipio si è dato”.In allegato la locandina con gli eventi dal 3 al 9 marzo 2025.Scrittrici coinvolte: Giulia Basile, Alessia Ardimento, Antonella Maddalena, Rossella Schirone, Rosi Brescia, Teresa Antonacci, Cinzia Cofano, Cinzia Cognetti e le autrici dell’antologia, Giovanna De Crescenzo, Amalia Mancini, Tinta Anna Valentini, Anna Carbonara, Mariateresa Bari.Artisti: Giampiero Gigante, Rossella Cea, Angela Regina, Mariangela Agliata, Rossella Mazzotta, Grazia Bitetto, Piero Meli.Esercizi commerciali: Open Cafè, Bar Moderno, Mimì Colonna, Hevea Materassi, Nino Armenise, Caffè Greco, Chiara Gioielli, Nnm Hairfashion, Rever Einaudi, Oreficeria Mimmo Guerra, Terra Bianca, Sorrisi, Cartoleria Quintiliano.