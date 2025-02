Per informazioni e biglietti: 099 4533590 - 3290779521.

TARANTO - “Il meglio di Rimbamband” arriva al Teatro Orfeo giovedì 20 febbraio alle ore 21. Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Francesco Pagliarulo e Nicolò Pantaleo per uno spettacolo che presenta, assieme ad alcuni inediti, i pezzi più amati con i quali la Rimbamband ha fatto ridere tutti i teatri d’Italia. Un vero distillato di musica e comicità. Vi troverete in balìa di questi cinque musicisti un po’ suonati, che incantano, creano, illudono, emozionano, demistificano, provocano...giocano.Un mix di musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo, fantasia teatrale, parodie. Il tutto shakerato con un ritmo comico incalzante e servito con energia che vi travolgerà...e rimbambirà. Bio dal sito della Rimbamband“Siamo la Rimbamband: un gruppo di 5 musicisti pugliesi che suonano e provano a far ridere. A volte ci riescono pure. Inspiegabilmente. Ma chi siamo? Mettiamo insieme musica, tip tap, teatro di figura, visual comedy, canto, imitazioni, mimo, rumorismo. E ci divertiamo da matti”.Lo spettacolo è un fuori abbonamento della stagione 2024/2025 del Teatro Orfeo.