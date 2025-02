Incidente mortale a Cerignola: uomo di 60 anni esce di strada e si schianta contro un albero

CERIGNOLA - Tragedia nella tarda serata di ieri a Cerignola, nel Foggiano, dove un uomo di 60 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. L'uomo, mentre era alla guida della sua auto, è uscito fuori strada finendo contro un albero. Il sinistro si è verificato in una zona centralissima della cittadina, nelle immediate vicinanze della villa comunale, a pochi passi dalla sua abitazione.

Secondo le prime ricostruzioni, non è escluso che la causa dell'incidente possa essere stata un malore accusato dal conducente. L’uomo potrebbe infatti essere stato diretto verso la guardia medica, situata nelle vicinanze, o verso l'ospedale, per un controllo.

Sul luogo dell’incidente sono giunti prontamente gli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso, e i vigili del fuoco. Non appena i soccorsi del 118 sono arrivati, purtroppo, per l'uomo non c'era più nulla da fare, e la sua morte è stata constatata sul posto.

La comunità di Cerignola è sotto shock per questa drammatica fatalità che ha strappato alla vita un uomo che, in un attimo, ha visto la sua esistenza spezzarsi in modo improvviso e tragico.