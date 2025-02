Molfetta: prosegue la stagione di eventi allo Skatafashow il 7 e 8 febbraio all’insegna della musica

MOLFETTA - Dopo la frizzante inaugurazione, il 24 e 25 gennaio, della stagione 2025 di eventi allo Skatafashow di Molfetta, lo spazio ideato da Cesko Arcuti, frontman degli Apres La Classe, si prepara ad ospitare questa settimana due nuovi appuntamenti. Si parte con la seconda tappa del format Avantpop di Carlo Chicco che, il 7 febbraio, accoglie con entusiasmo i Rhomanife, una delle realtà più significative della scena musicale barese.La reggae band, attiva dal 1985 e nata dal cuore pulsante del rione Libertà, ha attraversato decenni di evoluzione musicale, evolvendo dai suoni rock verso il reggae giamaicano, mantenendo sempre viva la passione per la musica come strumento di speranza. Fondatori e leader del gruppo, Gianni Somma e Pino Di Taranto, hanno portato la loro musica in tutta Italia e oltre, diffondendo messaggi di fede, pace e amore. Una band che rappresenta un viaggio di crescita e cambiamento, tanto musicale quanto spirituale che per una sera vestirà i panni da dj.I Rhomanife saranno, infatti, i protagonisti di Avantpop, format nato da un programma radiofonico firmato da Carlo Chicco che dà vita ad una selection di pop e rock senza limiti, dalle produzioni internazionali a quelle italiane, dai classici fino alle ultime uscite discografiche. Ai controlli il noto dj pugliese che, per ogni tappa ospiterà un non-dj, un musicista o un personaggio dello spettacolo che, per l’occasione, si cimenterà per la prima volta in un djset seguendo solo il proprio gusto artistico.Si proseguirà, sabato 8 febbraio con il ritorno del duo di dj Supa Ape che propongono un nuovo appuntamento con il loro format Downtawn. Special guest della serata sarà Mista-P, DJ e performer di grande talento proveniente dalla provincia di Bari, che ha collaborato con i più grandi nomi della scena italiana e internazionale, da Club Dogo e Marracash a Fat Joe, KRS-One e Central Cee. Il suo set è un’esplosione di energia e suoni contaminati da diversi generi, mixati con una tecnica impeccabile. Nel 2017 ha conquistato il terzo posto nella finale italiana del prestigioso Red Bull 3Style, confermandosi come uno dei DJ più innovativi e richiesti in Italia e all’estero. Con la sua esperienza decennale, le sue performance sono sempre in evoluzione, pronte a sorprendervi e a farvi ballare fino all’alba. Attualmente rappresenta DJcity Italia e Beatsource esibendosi in diversi club e festival in tutta Italia, portando le sue sonorità e le sue esplosive selezioni musicali, mixate con estrema capacità e conoscenza tecnica, anche in UK e USA."Downtown" è il format ideato da Dj Mufasa & Dj White Apache, in arte Supa Ape duo, un’esplosione di energia e cultura, un’immersione nel caos organizzato e nella forza della città che prende vita grazie alla musica. Downtown è un appuntamento in cui la strada e la cultura urbana diventano protagoniste assolute.Una visione che nasce da un'idea, che diventa realtà e prende forma in luoghi dove la musica, la cultura, il buon cibo e lo sport si mescolano per creare esperienze indimenticabili. In una solo parola: Skatafashow. Questo il nome del progetto di Cesko Arcuti, frontman degli Apres La Classe, sbarcato anche a Molfetta con una programmazione di eventi che daranno una nuova energia alla scena locale. Dopo aver conquistato con le sedi di Nardò e Aradeo, il territorio salentino, Skatafashow è pronto a vivere una nuova dimensione, nella provincia barese, dove il concetto di "condivisione" diventa il cuore pulsante di ogni incontro.Il nome Skatafashow è il frutto di una riflessione profonda e ironica di Cesko: inizialmente pensato come "Scatafascio", un termine che gioca con il greco "Skatos" (merda) e "Fascio" (fascio), il termine è stato, poi, trasformato in Skat (movimento), Fa (fare) e Show, con un significato che si traduce in "Il movimento fa lo Show". Un messaggio che racchiude la filosofia di questi locali: spazi vivi, in continuo movimento, dove ogni momento è una performance, ogni incontro è un'opportunità per esprimere emozioni autentiche e condividere la passione per la musica, lo sport e la vita.Numerosi artisti internazionali hanno calcato fino ad oggi la scena degli spazi che fanno parte del progetto di Cesko Arcuti, tra cui Pau dei Negrita, Samuel dei Subsonica, Franky-hi-nrg, Bassi Maestro, Alborosie, Brusco, Anthony-B, Tonino Carotone, Ringo di Virigin Radio, Inoky, Tormento, Eva Poles dei Prozac+, Neja, LoZoo di 105."Skatafashow non è solo un locale, è un’esperienza da vivere, un luogo dove abbandonare la routine e dove l'egoismo del mondo mediatico lascia spazio alla bellezza della condivisione" afferma Cesko Arcuti, "La mia soddisfazione più grande è vedere come, in questi spazi, le persone possano vivere la loro quotidianità in maniera diversa, tra emozioni, gioia e allegria".Tutti gli eventi in programma a Molfetta, presso la sede situata in Piazza Municipio, avranno inizio alle ore 22:30. Per info e prenotazioni contattare il numero 329 8781182.