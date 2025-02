Incidente sul lavoro a San Vito dei Normanni, Fai Cisl: “Urgente rafforzare sicurezza e prevenzione”

SAN VITO DEI NORMANNI (BR) – Un’altra tragedia sul lavoro scuote la Puglia: il 7 febbraio, Francesco Mansueto, operaio di 61 anni, ha perso la vita all'interno dei suoi terreni a San Vito dei Normanni mentre stava salendo sulla propria trattrice con il motore acceso. Il dramma si è consumato sotto gli occhi del fratello, presente al momento dell’incidente.

La Fai Cisl di Puglia e Taranto Brindisi esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Mansueto, ribadendo la necessità di un impegno concreto per rafforzare sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. “Ci stringiamo alla famiglia, consapevoli che l’indignazione non basta. Bisogna fare molto di più, insieme alle istituzioni e al mondo delle imprese, per garantire una formazione efficace sulla sicurezza, anche per chi opera nella propria azienda”, hanno dichiarato i Segretari Generali della Fai Cisl Puglia, Antonio La Fortuna, e della Fai Cisl Taranto Brindisi, Alessandro Gesuè.

I sindacalisti sottolineano come l'ennesima morte sul lavoro dimostri l'urgenza di un'azione più incisiva: “Un altro lavoratore ha perso la vita mentre svolgeva il proprio dovere con responsabilità e dedizione. Non possiamo accettare che queste tragedie si ripetano”.

La Fai Cisl richiama l’attenzione sulla necessità di investire in sicurezza e formazione, non solo per i lavoratori dipendenti ma anche per i piccoli produttori agricoli. “La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità assoluta. Solo con una prevenzione efficace e una cultura della sicurezza diffusa possiamo evitare nuove tragedie”, concludono i sindacalisti, ricordando anche il recente decesso di un altro lavoratore a Fasano.