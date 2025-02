Trani, a Palazzo Beltrani la presentazione del libro “Poteri occulti” di Luigi De Magistris: un viaggio nelle ombre della politica e della giustizia italiana

TRANI - Il Palazzo delle Arti Beltrani a Trani ospita un protagonista della vita politica e istituzionale italiana e la sua ultima opera letteraria: Luigi De Magistris con “Poteri Occulti”.Il prestigioso appuntamento editoriale di sabato 22 febbraio, alle ore 18.00, preceduto dai saluti istituzionali del sindaco della Città di Trani Amedeo Bottaro, sarà moderato dal giornalista Nico Aurora che guiderà il dialogo con l’autore in un confronto ricco di spunti e riflessioni.Magistrato di avanguardia nelle procure di Catanzaro e Napoli contro la corruzione e le intrecciate connivenze ai margini della legge, Luigi De Magistris nel 2009 è stato eletto europarlamentare a Strasburgo nelle liste dell’Italia dei Valori di Antonio Di Pietro, presiedendo la Commissione Controllo dei Bilanci della UE.È stato successivamente sindaco della città di Napoli (dal 2011 al 2021) e della Città Metropolitana di Napoli (dal 2015 al 2021), ereditando un bilancio comunale dolorosamente in dissesto, una cronica difficoltà nel recupero dell’evasione fiscale e un’allarmante gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata. La sua opera amministrativa ha comunque registrato il successo nella riqualificazione delle periferie urbane, il restauro di alcuni storici palazzi e monumenti e numerosi interventi nelle infrastrutture.De Magistris è un uomo scomodo e divisivo, che con il suo libro “Poteri occulti” della collana ‘Le terre’ di Fazi Editore ora torna ad occuparsi in prima fila dei decenni angosciosi e inquietanti del dopoguerra italiano, tra intrecci mafiosi e silenziosi depistaggi delle logge massoniche, trattative torbide tra Stato e criminalità, terrorismo eversivo e servizi segreti, imprenditori senza scrupoli e finanzieri spregiudicati.Luigi de Magistris, da magistrato protagonista di inchieste su corruzione e criminalità organizzata, ha avuto più volte accesso alle carte e ai dossier scottanti, che ripetutamente hanno disegnato l’inquietante quadro della politica contigua alla malavita organizzata e ai torbidi maneggi degli appalti pubblici.Nel suo saggio evidenzia come la Repubblica italiana sia da decenni influenzata da poteri occulti, con collusioni che arrivano fino al cuore dello Stato. Questi poteri, formati da massonerie deviate, servizi segreti, imprenditori, finanzieri, politici e settori della magistratura, costituiscono un sistema criminale sempre più pervasivo. Negli ultimi trent'anni si è assistito a una crescente criminalità istituzionale, con poteri occulti mimetizzati nelle istituzioni per finalità illegali. De Magistris ricostruisce il ruolo eversivo di questi poteri dalla Prima Repubblica a oggi, documentando la corruzione dilagante e la rinascita di una P2 trasversale ai partiti, predatoria delle risorse pubbliche. Nonostante la forza di questo sistema, esistono ancora servitori dello Stato che lottano per legalità e giustizia, spesso pagando un prezzo altissimo.Alcuni retroscena dei tragici misteri italiani, ancora senza giustizia, sono la materia del saggio pubblicato sul finire dello scorso anno, che suggerisce Si consiglia la prenotazione al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/presentazione-del-libro-poteri-occulti-di-luigi-de-magistris-tickets-1148549966869?aff=oddtdtcreator “Poteri occulti. Dalla P2 alla criminalità istituzionale: il golpe perenne contro Costituzione e democrazia” rappresenta un vero e proprio viaggio nelle ombre delle perverse trame della politica. È un sasso gettato nell’indifferenza della società civile e insieme un appello per un risveglio etico e civile.