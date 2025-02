Jannik Sinner squalificato per tre mesi: accordo con la WADA sul caso Clostebol

«Questo caso pendeva su di me ormai da quasi un anno e il processo ancora aveva un tempo lungo, con una decisione che forse sarebbe arrivata solo alla fine dell’anno. Ho sempre accettato di essere responsabile della mia squadra e ritengo che le rigide regole della WADA siano una protezione importante per lo sport che amo. Su questa base ho accettato l’offerta della WADA di risolvere il procedimento con una sanzione di tre mesi».

Jannik Sinner dovrà fermarsi per tre mesi. Il tennista italiano ha raggiunto un accordo con l’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA) in merito al caso Clostebol, la sostanza vietata per cui era risultato positivo a marzo 2024. La sospensione decorrerà dal 9 febbraio al 4 maggio 2025, mentre potrà riprendere gli allenamenti già dal 13 aprile. La WADA ha confermato la decisione, precisando di aver valutato le circostanze del caso e accettato le spiegazioni dell’atleta.Il caso risale a marzo 2024, quando un controllo antidoping ha rilevato tracce di Clostebol, una sostanza anabolizzante proibita. Sinner ha sempre sostenuto di non aver mai assunto consapevolmente tale sostanza, e la WADA ha riconosciuto che la sua esposizione è avvenuta a sua insaputa, a causa della negligenza di alcuni membri del suo entourage.Tuttavia, in base al regolamento antidoping, un atleta è comunque responsabile per la condotta della propria squadra. Per questo, nonostante il riconoscimento della sua buona fede e l’assenza di benefici prestazionali derivanti dal Clostebol, è stata decisa una squalifica di tre mesi, considerata un compromesso equo.Dopo la decisione, Sinner ha commentato la vicenda:La WADA, da parte sua, ha precisato di non aver richiesto la cancellazione dei risultati ottenuti da Sinner, ad eccezione di quelli già annullati dal primo grado di giudizio.La sospensione terminerà il 4 maggio 2025, permettendo al tennista di rientrare nel circuito per la parte centrale della stagione, inclusi i tornei su terra battuta e Wimbledon. La possibilità di tornare ad allenarsi dal 13 aprile potrebbe favorire un rientro competitivo immediato.Si chiude così un capitolo complicato per Jannik Sinner, che potrà ora concentrarsi sulla ripresa della sua carriera dopo questa breve pausa forzata.