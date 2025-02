Trasporti, l’assessore Ciliento a Casal Sabini: “Soddisfatta di vedere operativo un collegamento ferroviario logistico importante per lo sviluppo integrato dei territori pugliesi e dell’area industriale di Matera”

BARI - Sopralluogo questa mattina dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile della Regione Puglia, Debora Ciliento, insieme all’assessore alle Infrastrutture, Reti Idriche, Trasporti e Protezione Civile della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, presso la stazione di Casal Sabini (Altamura) dove è arrivato un treno diagnostico “Tipo 1” di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), che è poi stato manovrato sul raccordo ferroviario nell’area industriale di Jesce (Mt) fino allo stabilimento di Mermec Ferrosud, dove verrà completata la messa a punto della strumentazione di bordo.“Oggi abbiamo visto in funzione il raccordo ferroviario tra la stazione pugliese di Casal Sabini e l’area industriale materana di Jesce – ha detto l’assessore Ciliento -, una bretella lunga circa 6 chilometri che è stata ripristinata e verrà potenziata grazie a un Protocollo d’intesa sottoscritto lo scorso anno da Regione Puglia, Regione Basilicata, RFI e Consorzio ASI della provincia di Matera. L’intervento di ripristino del collegamento ferroviario Casal Sabini-Jesce e la progettazione del nuovo centro intermodale è stato inserito nell’Accordo di Coesione 2021-2027 della Regione Puglia con un costo totale di 10,5 milioni, di cui 8 milioni a carico della Regione Puglia e il resto a carico della Regione Basilicata. L’obiettivo è sviluppare il traffico merci su ferro nella zona ASI di Matera e quindi i servizi logistici intermodali in favore degli insediamenti produttivi, con ricadute economiche anche sui territori pugliesi interessati dal raccordo, in particolare, Altamura e Santeramo in Colle. Un’opportunità di crescita grazie alla collaborazione tra i nostri governi regionali di Puglia e Basilicata e attraverso un proficuo confronto con il tessuto produttivo, animati dall'interesse comune di sviluppare e migliorare le condizioni economiche delle nostre comunità.”Il Protocollo d’intesa, approvato con DGR n. 274 dell’11 marzo 2024, intende promuovere e definire, in una visione unitaria, il programma complessivo delle attività e degli interventi necessari per: la realizzazione di un hub intermodale nell’area industriale di Jesce; il ripristino della dorsale di collegamento ferroviario, di proprietà di ASI Matera, tra l’area industriale di Jesce e la stazione di Casal Sabini; l’adeguamento dell’impianto di Casal Sabini per l’arrivo e la partenza dei treni merci; l’upgrading tecnologico, infrastrutturale e prestazionale della tratta ferroviaria Casal Sabini-Gioia del Colle.