La Banca di Credito Cooperativo di Ostuni e i Giovani Soci, nuova tappa del progetto 'Banca Bosco' per la rigenerazione ambientale

Un nuovo passo verso la sostenibilità: alberi, biodiversità e rigenerazione ambientale al centro dell’evento promosso per valorizzare il territorio e sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela ambientale





OSTUNI (BR) - Il 15 febbraio 2025, alle ore 09:30, si svolgerà il secondo evento del progetto "Banca Bosco", dedicato alla rigenerazione paesaggistica e alla sensibilizzazione ambientale, promosso dalla Banca di Credito Cooperativo di Ostuni in collaborazione con il Comitato Promotore del Gruppo Giovani Soci.





L’iniziativa prevede la piantumazione di giovani piante di quercia e macchia mediterranea nel terreno comunale di C.da Tolla, nelle immediate vicinanze del centro abitato di Ostuni. Un’azione concreta per contribuire alla tutela del patrimonio naturale locale, arricchendo la biodiversità e favorendo la resilienza del territorio.





Dopo questa prima fase, i partecipanti si sposteranno presso il Bosco Didattico di Lamacoppa Piccola, all’interno dell’Azienda Agricola Biologica Columella, per un’attività esplorativa volta a comprendere l’importanza della biodiversità e del paesaggio. Qui, vent’anni fa, furono messe a dimora giovani piantine di quercia e macchia mediterranea: oggi, quell’investimento in natura è diventato un bosco rigoglioso, testimonianza di come la cura dell’ambiente generi benefici a lungo termine.





L’evento del 15 febbraio si inserisce nel più ampio percorso avviato dai Giovani Soci della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni con il progetto nazionale "Banca Bosco", promosso da Federcasse. Il primo appuntamento si è svolto il 18 gennaio 2025 presso il Centro Visite AL GAWSIT della Riserva Naturale e Area Marina Protetta di Torre Guaceto, dove i giovani soci hanno piantumato ulivi resistenti alla Xylella fastidiosa e piante autoctone della macchia mediterranea, contribuendo alla riqualificazione di un’area duramente colpita dalla diffusione del batterio.





Con questa nuova iniziativa, la Banca di Credito Cooperativo di Ostuni e il Gruppo Giovani Soci confermano il loro impegno per un futuro più verde e sostenibile, dimostrando che la tutela dell’ambiente è un investimento per le generazioni di oggi e di domani.