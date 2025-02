Le Pro Loco pugliesi alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano per presentare “Puglia tutto l’anno”

Sarà presentato domenica 9 febbraio, alle 17:50, nel padiglione di Pugliapromozione alla Borsa Internazionale del Turismo di Rho-Milano il volume “Puglia tutto l’anno - 2025”.

L’Unpli Puglia aps, il comitato regionale delle Pro Loco Unpli pugliesi presieduto da Rocco Lauciello, insieme all’assessore al turismo della Regione Puglia Gianfranco Lopane, all’assessora alla cultura Viviana Matrangola, al direttore del Dipartimento Cultura e Turismo Aldo Patruno e al presidente nazionale Unpli aps Antonino La Spina, presenterà la pubblicazione in cui saranno riportate e dettagliate le numerosissime iniziative ideate e organizzate dalle Pro Loco Unpli della Terra di Puglia nel corso di tutto l’anno solare.

“Si tratterà di un’importante occasione per ribadire il dinamismo, l’operosità, la passione e la professionalità di volontari e dirigenti delle Pro Loco pugliesi – tiene a sottolineare Rocco Lauciello –. Grazie alla Regione Puglia, sempre sensibile al nostro operato, per aver concesso anche quest’anno lo stand regionale per presentare un lavoro che viene da lontano e che mette in evidenza la validità e l’efficacia, sotto il profilo promozionale, delle manifestazioni delle nostre Pro Loco”.