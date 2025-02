Le Winx incantano il Teenage Dream 2025: un tour magico tra nostalgia e interattività

BARI - La magia diaccompagnerà l’intero tour, l’evento iconico che porterà nei palazzetti d’Italia un mix esplosivo di nostalgia, musica e divertimento. Il tour partirà il, regalando ai fan della saga un’esperienza unica grazie alla collaborazione tra

Un omaggio speciale a una delle serie animate più amate di sempre, nata dal genio visionario di Iginio Straffi, che continua a far sognare intere generazioni con le avventure delle sei fate, tra amicizie indissolubili e storie mozzafiato.

Uno show indimenticabile: musica, interattività e un tocco di magia

Teenage Dream è un evento che celebra la libertà, la condivisione e l’inclusività, trasformando la musica in un viaggio emozionale. Per l’occasione, le Winx saranno protagoniste di un’esibizione esclusiva, con le canzoni più iconiche della saga, tra cui:

🎤 Nel segno di Winx

✨ Enchantix

💖 Unica

La performance sarà accompagnata dalle immagini originali del cartone animato, creando un’atmosfera da sogno per tutti i fan. Ma l’esperienza non si ferma qui: il pubblico potrà interagire direttamente con le Winx in versione animata grazie a una feature esclusiva.

📲 Come funziona? Poco prima dello spettacolo, sui maxischermi verrà mostrato un QR-code: inquadrandolo con lo smartphone, le Winx appariranno magicamente in versione animata, permettendo a tutti di scattare foto e registrare video straordinari con effetti speciali.

E non è tutto: nei foyer dei palazzetti che ospiteranno il tour, i partecipanti potranno scattare foto ricordo con le maxi-ali delle Winx, per un’esperienza ancora più immersiva e magica.

Le date del Teenage Dream 2025

📅 21 febbraio – Livorno (Modigliani Forum)

📅 21 marzo – Torino (Inalpi Arena)

📅 28 marzo – Padova (Kioene Arena)

📅 3 aprile – Bari (Palaflorio)

📅 5 aprile – Ancona (Palaprometeo)

📅 10 aprile – Messina (Palarescifina)

📅 12 aprile – Eboli (Palasele)

📅 16 aprile – Milano (Unipol Forum)

Un anno speciale per le Winx: tra celebrazioni e novità

Il 2025 è un anno da ricordare per Winx Club, che celebra 21 anni di successi con un grande annuncio: una nuovissima serie animata, in arrivo su Rai e Netflix.

Il reboot riporterà le fate alla loro essenza originale, con uno stile inedito, effetti speciali innovativi e una narrazione ancora più coinvolgente. Un nuovo capitolo che promette di emozionare vecchi e nuovi fan in tutto il mondo.

🎆 Prepariamoci a volare ancora una volta nel magico mondo di Alfea! ✨

