Marco Sala è un nuovo giocatore del Lecce

- Il Lecce ha ufficializzato l’acquisto del difensore Marco Sala, 25 anni, in prestito con diritto di riscatto dal Como. Il giocatore ha firmato con i salentini fino al 30 giugno 2025.

In questa stagione, Sala ha disputato 8 partite con il Como in Serie A. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Como, Sassuolo, Palermo, Crotone, Spal, Virtus Entella, Inter, Arezzo, Inter Under 19 e Inter Under 17. A livello internazionale, ha collezionato 12 presenze con l’Italia Under 21, 5 con l’Italia Under 20, 2 con l’Italia Under 19 e 1 con l’Italia Under 18.

Il difensore potrebbe debuttare con il Lecce domenica 9 febbraio alle 18 contro il Bologna, nella ventiquattresima giornata di Serie A, allo stadio “Via del Mare”.

Sala rappresenta un rinforzo importante per l’allenatore Marco Giampaolo e per la difesa del Lecce nella corsa alla salvezza.