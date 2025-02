Milano, parte “Krìnomai”: quando il Salento è protagonista

MILANO - Si terrà a Milano nel pomeriggio del prossimo 19 marzo la presentazione del numero di esordio di Krínomai. Rivista italiana di storia e critica delle Arti. Un prodotto editoriale dalla caratura internazionale, che ha captato l’attenzione degli specialisti ma anche dei semplici appassionati di Arte fin dalla presentazione del progetto, lo scorso 25 ottobre, sempre a Milano.Il manifesto programmatico di questa nuova rivista promette un’attenzione al mondo delle Arti nelle più ampie sfumature. Un approccio accademico e divulgativo allo stesso tempo nei confronti dell’infinito universo del Bello, con la consapevolezza che chi mette in discussione l’operato altrui deve farlo scendendo dal piedistallo e mettendo sempre in discussione innanzitutto se stesso (come l’etimo greco di “krínomai” suggerisce).Con questo spirito la rivista spazia su argomenti che vanno dalla storia dell’Arte, alla poesia, passando per la musicologia, l’estetica e la teologia della Bellezza. Promettendo sempre nuovi stimoli nei numeri a venire, provenienti anche dalle recensioni ad artisti noti o emergenti, come pure dalla segnalazione di eventi artistici rilevanti in tutta Italia.In questa iniziativa il Salento è protagonista, sia per la presenza in redazione di Francesco Danieli (direttore) e Pamela Blago (vicedirettore), sia per firme salentine del calibro di Luigi Maria Epicoco, Francesco Libetta, Anna Rita Longo, Paola Maritati, Paolo Giuri, Egidio Marullo, Laura Minerva.Altri autori di notevole spessore Francesco Lenoci, Patrizia Dalla Valle, Marina Pizzarelli, Cesare Orlando, Alessandro Iacoacci.Interessante la recensione della critica d’arte Pizzarelli all’opera pittorica del maestro Angelo Lupi Tarantino e quella della Blago all’arte del napoletano Vittorio Valiante. In redazione la nota giornalista di Cremona Claudia Cabrini (da molti anni in giuria al Festival di Sanremo); la milanese Margherita Fusarini, consulente linguistica; il brillante avvocato Vincenzo Albertone, nato a Torino, ma operante nel Foro di Lecce; il consulente amministrativo Giuseppe Caggiula.La presentazione avrà luogo presso la prestigiosa libreria San Paolo, nei pressi del Duomo di Milano. Il 19 marzo alle ore 17.30. Padrone di casa il salentino don Giuseppe Musardo, direttore del gruppo editoriale dei Paolini.Interverranno il noto saggista Luigi Maria Epicoco e il prof. Francesco Lenoci dell’Università Cattolica di Milano, con il direttore Francesco Danieli e la vice Pamela Blago.