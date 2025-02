Musica: la 20ª Edizione del Silence Festival a Spazio Murat

BARI - Venerdì 7 e Sabato 8 Febbraio 2025 a Spazio Murat si terrà la ventesima edizione di SILENCE, Festival Internazionale di Musica Acusmatica. Due giorni di concerti a ingresso gratuito, dalle 20.30 in poi nella grande sala di Spazio Murat.Con opere di: François Bayle, Natasha Barrett, Henry Pousseur, Denis Dufour, Luc Ferrari, Franco Degrassi, Vincenzo Procino. Interpreti acusmatici: Alessandro Duma, Danilo Girardi, Vincenzo Procino.Il festival Silence è il primo festival di arte acusmatica nato in Italia, a Bari nel 2005, promosso e organizzato da M.AR.E ( Associazione Musica & Arti Elettroniche) in collaborazione quest'anno con lo Spazio Murat e la Cittadella Mediterranea della Scienza.🔊SILENCE FESTIVAL - Festival Internazionale di Musica Acusmatica🗓️ 7 - 8 Febbraio 2025 - dalle 20.30🎟️ Free entry📍 Spazio Murat✴️ Per saperne di più: https://bit.ly/Silence2025