"Nel blu dipinto di blu", alla radio con Grazia

CASARANO - Dopo una lunga pausa, da Mercoledì 26 Febbraio, riparte la nota trasmissione radiofonica che dà spazio e incentiva l'arte e la musica del Salento."Nel Blu dipinto di Blu" nasce con l'obiettivo primario di promuovere e sostenere tutti gli artisti che, con la loro musica, impreziosiscono la cultura del Salento.Ideatrice e conduttrice del programma radiofonico è Grazia Grottano (foto), voce di radio storiche leccesi che, grazie a questo format, ha consentito a numerosi artisti di emergere e farsi conoscere.Mercoledì 26 Febbraio, dalle 19, si darà il via alla nuova e spumeggiante edizione del programma (che vede anche la partecipazione del cantante neretino Michele Prete), in diretta streaming su Stefanelli Sound, radio online, con sede a Casarano, che in poco tempo ha raggiunto traguardi impensabili e grandi successi in termini di ascolti.Ospiti, interviste e tanta musica live saranno gli ingredienti della frizzante diretta radiofonica, all'insegna del brio e della leggerezza, tratti distintivi delle trasmissioni radiofoniche di Grazia Grottano.