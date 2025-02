Oggi la Riunione del Comitato di Indirizzo della Fondazione Petruzzelli

BARI - Il Consiglio di indirizzo della Fondazione Petruzzelli, riunitosi questa mattina, ha approvato il preconsuntivo dell’esercizio finanziario 2024 nonché il Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2025/27. L’incontro odierno è stato l’occasione per ringraziare il maestro Massimo Biscardi che ha rassegnato le proprie dimissioni da Soprintendente della Fondazione Petruzzelli, a partire dal prossimo 20 febbraio, per assumere il prestigioso incarico di Presidente - Sovrintendente dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia.

“Si è trattato di un ringraziamento non certo di circostanza ma sostanziale - commenta Vito Leccese - a fronte degli straordinari obiettivi raggiunti in questi anni sotto la guida del maestro Biscardi sia in termini di risanamento economico sia di valorizzazione delle produzioni artistiche nonché di apertura del teatro al territorio. In particolare, dall’esame del preconsuntivo, emerge il dato sugli incassi rivenienti da botteghino e abbonamenti pari a quasi due milioni di euro, con un aumento del 100% rispetto al 2014. Mentre il valore delle sponsorizzazioni ammonta a circa 500mila euro, cui si aggiungono circa 300mila euro di proventi dell’Art Bonus, a riprova della ritrovata vitalità della fondazione Petruzzelli, che in questi anni è riuscita a rilanciare con successo il legame identitario del teatro con la città e i suoi cittadini”.

Nel corso dei lavori del Consiglio di indirizzo il sindaco e presidente della fondazione Vito Leccese ha chiesto, inoltre, di avere piena delega rispetto all’individuazione di un sovrintendente da scegliere all’interno della fondazione per gestire solo ed esclusivamente questa fase di transizione, in attesa che le già avviate interlocuzioni con il ministero della Cultura si concludano con la scelta di una figura che, come previsto dalla legge, sia frutto di un’ampia condivisione.

Questa soluzione temporanea è anche determinata dalla ormai imminente decadenza (il prossimo 30 giugno) dell’intero Consiglio di indirizzo della Fondazione Petruzzelli.