"Papà vieni e spacca la faccia al prof": Sasso (Lega), 'Inaccettabile. Dopo legge Lega avanti con osservatorio per sicurezza personale scolastico'

ROMA - “Ennesimo inaccettabile episodio di violenza contro gli insegnanti, questa volta in Salento, dove il padre e il fratello maggiore di un 16enne sono andati a scuola per ‘spaccare la faccia’ a un docente. La sua colpa? Aver messo al ragazzo - già sospeso in precedenza - delle note per aver disturbato la lezione. Basta! Tollerare simili comportamenti non è più accettabile. Alla legge voluta dalla Lega (a mia prima firma), che prevede l’inasprimento delle pene per chi commette atti di violenza nei confronti dei docenti, dirigenti scolastici e del personale Ata, verrà a breve in aiuto l’imminente costituzione da parte del ministro Valditara di un Osservatorio nazionale per la sicurezza di chi lavora nelle nostre scuole”. Così il deputato della Lega Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione.