Paura a Mola di Bari: appello per la ricerca di Annalisa Violante

I familiari di Annalisa hanno prontamente segnalato la sua scomparsa alle autorità competenti, che hanno attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Il Comune di Mola di Bari ha specificato le ultime informazioni riguardanti l’aspetto di Annalisa, affinché chiunque possa fornire indicazioni utili alla sua ricerca.



Secondo il post ufficiale, Annalisa indossava una borsa a zaino di colore scuro, sneakers nere con bordo bianco marca Fila, fuseaux neri e un giubbino di colore nero/marrone con cappuccio. Inoltre, portava un cappello di lana di colore nero.



Le autorità e il Comune invitano chiunque avesse informazioni utili o avesse visto Annalisa a contattare immediatamente i Carabinieri. La comunità è mobilitata per supportare la famiglia e garantire un veloce ritrovamento della donna. L’appello sottolinea l’importanza della collaborazione di tutti per risolvere questa situazione critica.

MOLA DI BARI - Il Comune di Mola di Bari ha lanciato un appello urgente sui social media per la ricerca di Annalisa Violante, 50 anni, che si è allontanata volontariamente dalla sua abitazione. Secondo quanto appreso da fonti locali, incluse interlocuzioni con la Stazione dei Carabinieri e una nota della Prefettura di Bari, Annalisa è scomparsa da ieri mattina, lunedì 17 febbraio 2025.