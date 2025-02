Polizia di Stato intensifica i controlli a Monopoli: B&B abusivo sanzionato

MONOPOLI - Nel corso della settimana, la Polizia di Stato ha attuato un dispositivo di prevenzione e repressione dei reati, concentrando i suoi sforzi su servizi di vigilanza e di ordine pubblico, oltre a un controllo straordinario del territorio. L'iniziativa si è rivelata particolarmente attiva a Monopoli, dove sono stati effettuati controlli presso strutture ricettive, bed and breakfast, case vacanza e affittacamere.

Grazie alla collaborazione tra il locale Commissariato di pubblica sicurezza e il Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Centrale”, le verifiche hanno portato alla contestazione di una violazione amministrativa a carico del titolare di un B&B. In particolare, è emerso che il gestore dell’attività non aveva presentato al comune alcuna Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) dopo essere subentrato nella gestione dell’attività da una precedente conduzione, operando quindi in modo abusivo. La violazione comporta una sanzione pecuniaria che può variare da 5.000 a 10.000 euro.

La Polizia di Stato ha annunciato che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane, non solo a Monopoli, ma anche nei comuni limitrofi, per garantire il rispetto delle normative vigenti e la sicurezza dei cittadini e dei turisti.