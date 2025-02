Taranto: Adriana e Saverio sfrattati, gli psicologi pugliesi chiedono un aiuto sinergico

TARANTO - La vicenda di Adriana Parisi e di suo figlio Saverio, sfrattati dalla loro casa a causa di un mutuo non più sostenibile, ha sollevato un grido d’allerta da parte del presidente dell’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia, Giuseppe Vinci. “Un drammatico promemoria per tutti, cittadini e istituzioni, dell’esistenza di un mondo che è vicinissimo a noi e rispetto al quale non possiamo girare la testa dall’altra parte,” ha affermato Vinci.

Saverio, affetto da disturbo autistico, affronta già quotidiane sfide emotive e necessita di stabilità. Adriana, in cerca di soluzioni alternative per evitare traumi al figlio, ha dimostrato grande amore e responsabilità, riconoscendo l'importanza di affrontare le difficoltà psicologiche legate a uno spostamento repentino.

Vinci ha messo in luce come questa situazione rappresenti il mondo di chi è caduto fuori dalla rete di sostegno sociale, un contesto in cui si sommano difficoltà economiche, di salute e abitative. “Cambiamenti improvvisi nell'ambiente di vita possono causare stress emotivo, specialmente per chi ha una diagnosi di disturbo dello spettro autistico,” ha sottolineato, evidenziando il rischio di ansia e disagio in queste circostanze.

È essenziale che le istituzioni e le politiche sociali considerino queste dinamiche, proteggendo non solo i diritti abitativi, ma anche la salute mentale di chi vive situazioni di vulnerabilità. Vinci ha segnalato come le disuguaglianze sociali stiano aumentando, mentre le reti di sostegno si allargano, lasciando indietro chi ha più bisogno.

L’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi di Puglia si auspica che questa vicenda sensibilizzi la comunità e le istituzioni sull’importanza di garantire protezione a chi si trova in difficoltà. “La dignità delle persone, e in particolare quella delle persone con disabilità, deve sempre essere tutelata. Ogni azione per ridurre il rischio di danni psicologici gravi merita attenzione,” ha concluso Vinci, esortando a un impegno collettivo per affrontare queste problematiche con responsabilità e solidarietà.