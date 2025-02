Poste italiane: l'ufficio postale di Corsano riapre nella versione 'Polis' con Servizi Inps

LECCE – Buone notizie per i cittadini di Corsano: l’ufficio postale situato in via Don Giovanni Minzoni, 5, riapre oggi al pubblico dopo una serie di lavori di ristrutturazione. Grazie al progetto “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, l’ufficio è stato aggiornato per accogliere una gamma completa di servizi della Pubblica Amministrazione, contribuendo al rilancio dei comuni più piccoli.

Ora, presso l'ufficio postale di Corsano, i cittadini possono richiedere direttamente al sportello diversi servizi INPS, tra cui il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”, che fornisce informazioni relative all’assegno pensionistico. Questa novità rappresenta un importante passo avanti per la comunità locale, rendendo più accessibili servizi fondamentali per i pensionati.

La ristrutturazione ha previsto una completa riorganizzazione degli spazi, mirata a migliorare l’esperienza degli utenti e a ottimizzare l’accesso ai servizi. Tra le migliorie apportate ci sono una nuova configurazione della linea di sportelleria con altezze ribassate, per garantire un accesso facilitato a tutti i segmenti di clientela, e postazioni di lavoro ergonomiche per una corretta postura. È stata anche realizzata una pavimentazione tattile per non vedenti e ipovedenti e una nuova e ampia sala consulenza, che si aggiunge a quella già esistente, anch'essa completamente ristrutturata.

L’ufficio postale di Corsano è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8:20 alle 13:35, e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. Con queste iniziative, Poste Italiane dimostra il suo impegno nel promuovere la coesione economica, sociale e territoriale, contribuendo così a migliorare la qualità dei servizi offerti nelle aree con meno di 15.000 abitanti.