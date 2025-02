Prefettura Bari: riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

BARI - Mercoledì 19 febbraio, presso la Prefettura, si terrà una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine e del Sindaco della Città Metropolitana di Bari.

L'incontro avrà come obiettivo la presentazione dei provvedimenti disposti ai sensi dell'art. 2 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.), misure pensate per contrastare la criminalità diffusa e i fenomeni di degrado urbano legati a microcriminalità, vandalismo, abuso di alcol, nonché allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti in alcune aree della Città Metropolitana di Bari.

Al termine della riunione, alle ore 10:30, è previsto un punto stampa in Prefettura, dove saranno comunicate le decisioni assunte e i provvedimenti conseguenti, con lo scopo di informare la cittadinanza sugli sviluppi e le azioni intraprese per garantire una maggiore sicurezza pubblica nel territorio.