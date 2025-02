Taranto Calcio: radiazione evitata

Saldando gli stipendi e i contributi relativi ai mesi di settembre e ottobre, il Taranto evita la radiazione. E' quanto anticipato da Antenna Sud, nella serata di lunedì 17 febbraio 2025, quale termine ultimo stabilito dalla Figc per scongiurare la scomparsa del calcio nel capoluogo ionico. Resterebbero in sospeso i pagamenti degli stipendi dei mesi di novembre, dicembre e gennaio, il che porterebbe ad una nuova penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva. Il saldo degli emolumenti precedentemente menzionati consentirà al Taranto di concludere regolarmente il campionato di Serie C nel quale è fanalino di coda del Girone C a -6 e con una penalizzazione di 19 punti.