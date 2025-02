Puglia, la Giunta stanzia 31,4 milioni per interventi strategici: fondi per Alzheimer, agricoltura e innovazione

BARI - La Giunta regionale della Puglia ha recentemente approvato un significativo stanziamento di fondi per il cofinanziamento di interventi strategici, con l'obiettivo di rafforzare settori chiave come il socio-sanitario, l'agricoltura e l'integrazione. Il Presidente Michele Emiliano e l'assessore al Bilancio Fabiano Amati hanno sottolineato l'importanza di una spesa efficiente e tempestiva delle risorse pubbliche come elemento fondamentale per la qualità dell'amministrazione.

In particolare, sono stati destinati 31,4 milioni di euro al cofinanziamento di 63 interventi finanziati con fondi europei, suddivisi nel modo seguente:

Programma operativo FEAMPA (2021-2027) per pesca e acquacoltura : 1.711.435,72 euro in contributi per investimenti a favore di imprese private, amministrazioni locali e centrali.

Programma Regionale Puglia 2021-2027, Fondo FESR : 27.279.662,37 euro destinati principalmente a progetti di digitalizzazione, innovazione tecnologica, efficientamento energetico, gestione dei rifiuti e sviluppo di infrastrutture.

Fondo Sociale Europeo (FSE) 2021/2027 : 574.113,32 euro per misure volte a promuovere l'occupazione giovanile e garantire l'accesso universale all'istruzione.

FESR 2014/2020: 1.806.560,72 euro per interventi residui del precedente ciclo di programmazione.

Oltre a questi cofinanziamenti, la Giunta ha stanziato 841.157,40 euro per il biennio 2025-2026, destinati al fondo per l'Alzheimer e le demenze. Questo fondo, istituito dal Ministero della Salute, mira a migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza, garantendo una diagnosi precoce e una presa in carico tempestiva dei pazienti con malattia di Alzheimer.

Infine, sono stati allocati complessivamente 1.616.158,82 euro per le attività di back office relative al Sistema di Conoscenza e Innovazione in Campo Agricolo (AKIS) per il periodo 2023-2027, con 970.000 euro previsti per il 2025 e 646.000 euro per il 2026.

Queste iniziative rappresentano un impegno concreto della Regione Puglia nel migliorare la qualità della vita dei cittadini e promuovere una crescita sostenibile, attraverso investimenti mirati in settori strategici e una gestione efficiente delle risorse disponibili.