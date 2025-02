Ruvo piange la scomparsa di Nicola Fracchiolla, presidente della Talos Basket Ruvo e figura storica del basket pugliese

RUVO DI PUGLIA - Ruvo di Puglia è in lutto per la tragica e improvvisa scomparsa di Nicola Fracchiolla, presidente della Talos Basket Ruvo e una delle figure più rappresentative del basket pugliese. Il 58enne è venuto a mancare ieri mattina, dopo aver accusato un malore mentre si trovava all'interno della sua auto, parcheggiata nel centro di Molfetta. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per Nicola non c'è stato nulla da fare.

Il tragico episodio si è verificato nella mattinata di ieri, tra piazza Garibaldi e via Sant'Angelo, nel centro di Molfetta. Fracchiolla lascia la moglie e un figlio. Il funerale si terrà questo pomeriggio, alle ore 15.30.

La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità sportiva e la città di Ruvo. La Talos Basket Ruvo, la squadra che Fracchiolla ha guidato con passione e dedizione, ha voluto ricordarlo con un commovente messaggio di cordoglio: "Perdiamo non solo un presidente, ma anche un padre, un amico, un grande uomo di sport. Il tuo amore per questa maglia, il tuo spirito combattivo, la tua dedizione resteranno scolpiti nella storia di questa società e nei cuori di tutti noi. Ogni canestro, ogni vittoria, ogni traguardo raggiunto avrà sempre il tuo nome inciso sopra."

Il messaggio prosegue: "La tua Ruvo ti deve molto, questa città ti deve tanto. Questa squadra ti deve tutto. Sei stato un visionario, un imprenditore appassionato, un amante puro di questo sport. Hai costruito sogni con la stessa forza con cui hai costruito il futuro di questa squadra. E oggi, nel dolore più profondo, sappiamo che nulla sarà più lo stesso senza di te. Ma c’è una cosa che la morte non potrà mai portarci via: il tuo esempio."

La scomparsa di Nicola Fracchiolla lascia un vuoto profondo nel cuore della comunità sportiva e della città, che ricordano con affetto e gratitudine il suo impegno per il basket e per la crescita della Talos Basket Ruvo.