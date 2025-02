Fs: proseguono i lavori per gli hub intermodali a Castellana Grotte e Noicattaro

BARI – Le stazioni di Castellana Grotte e di Noicattaro, situate in provincia di Bari, stanno attraversando una fase di grande trasformazione. Grazie agli interventi in corso, queste stazioni si stanno preparando a diventare veri e propri hub intermodali, facilmente accessibili e collegati al contesto urbano circostante, con nuovi parcheggi di interscambio che favoriranno la mobilità sostenibile.

Stazione di Castellana Grotte

Gli interventi in corso presso la stazione di Castellana Grotte prevedono un ampio progetto di restyling e potenziamento delle strutture. In particolare, sono in fase di completamento i lavori di restauro delle facciate storiche e di rinnovo della sala d'attesa e dei servizi igienici. Saranno inoltre realizzate nuove pensiline per proteggere i passeggeri dalle intemperie, e sarà creata una banchina intermodale, strategicamente collegata a un parcheggio di scambio (hub intermodale). Questo nuovo parcheggio sarà dotato di posti per auto, moto, e bici, includendo anche spazi dedicati alla sosta delle bici elettriche. In aggiunta, è prevista una zona coperta con pensilina fotovoltaica, attrezzata per la sosta di auto per persone a mobilità ridotta, nonché posti rosa per le mamme con bambini.

L’accessibilità rappresenta uno degli aspetti fondamentali di questi lavori. Grazie all'innalzamento dei marciapiedi per agevolare l'accesso ai treni e all’eliminazione delle barriere architettoniche, la stazione diventa completamente accessibile a tutti. Inoltre, i percorsi per ipovedenti sono stati migliorati, con l’inserimento di mappe tattili, per rendere la stazione ancora più inclusiva.

Un altro importante intervento riguarda la realizzazione di un nuovo sottopasso ciclopedonale, che collegherà i binari alla zona di stazione, attraverso nuove rampe e scale pedonali.

L’investimento complessivo per i lavori a Castellana Grotte ammonta a circa 6,5 milioni di euro.

Stazione di Noicattaro

Anche alla stazione di Noicattaro sono in corso interventi di riqualificazione simili. Qui i lavori comprendono la manutenzione delle facciate del fabbricato viaggiatori, il rinnovo della sala d’attesa e dei servizi igienici, e l’installazione di nuove pensiline per proteggere i passeggeri dalle intemperie. Inoltre, verrà creata una banchina intermodale, anch’essa collegata a un parcheggio di scambio che includerà un nuovo terminal bus. Il parcheggio, che sarà attrezzato per la sosta di auto e moto, disporrà anche di una zona coperta con pensilina fotovoltaica per la sosta di bici e bici elettriche, insieme a una nuova area con bikebox.

Anche in questa stazione, sono previsti interventi per migliorare l'accessibilità, come l’innalzamento dei marciapiedi e l'adeguamento dei percorsi per ipovedenti, con l'inserimento di mappe tattili. Il sottopasso esistente verrà esteso per garantire un migliore collegamento con i marciapiedi e sarà dotato di rampe e scale pedonali.

L’importo totale dei lavori a Noicattaro è di circa 6,5 milioni di euro.

Un investimento per il futuro della mobilità

Con un investimento complessivo di 13 milioni di euro, questi importanti interventi a Castellana Grotte e Noicattaro pongono le basi per un sistema di trasporti più integrato, sostenibile e accessibile. Grazie a questi nuovi hub intermodali, i cittadini e i visitatori avranno a disposizione una rete di trasporti più efficiente, che permetterà di passare facilmente dai treni ai mezzi di trasporto alternativi come autobus, biciclette e veicoli elettrici, riducendo così l'impatto ambientale e migliorando la qualità della vita.