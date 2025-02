Sanità, Caroli: "Le farmacie brindisine non forniscono più gratuitamente le sacche per la stomia. La Asl Br chiarisca subito"

BARI - “Le sacche per stomia sono ausili che rendono la vita quotidiana dei malati oncologici più serena. Non sono qualcosa di superfluo del quale si può fare a meno, ma vengono prescritte direttamente dallo specialista che ha effettuato l’intervento chirurgico. Una prescrizione che poi fatta dal medico di base viene portata in farmacia dà la possibilità di averle a carico del SSR. O meglio venivano… perché mi giungono segnalazioni che dall’inizio dell’anno le farmacie brindisine non forniscono più le sacche gratuitamente ma solo a pagamento. Chiaramente non decisione autonoma, ma derivante da una precisa disposizione della ASL BR. Se tutto questo fosse vero, e non vedo perché non dovrebbe esserlo, sarebbe gravissimo! “Per questo motivo chiedo subito che la ASL BR faccia chiarezza sulla vicenda. Non aspetterò i tempi che ci vogliono per chiedere un’audizione, peggio per un’interrogazione che forse non sarebbe neppure discussa in questa legislatura, ma mi aspetto una pronta replica da parte dell’Azienda sanitaria, altrimenti preannuncio una mia visita nei prossimi giorni.” E' la denuncia del consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Luigi Caroli.